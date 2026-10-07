Fico d’India: una pianta simbolo della Sicilia. A San Cono la Sagra che celebra un’eccellenza siciliana

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Hashtag Sicilia, da sempre attenta alle eccellenze siciliane, sia quelle espresse dal mondo imprenditoriale sia quelle provenienti dal territorio, oggi ha deciso di presentare una delle eccellenze della nostra regione: il fico d’India.

Originario del Messico, questo frutto era già coltivato e commercializzato dalle popolazioni dell’America centrale ai tempi degli Aztechi, prima di approdare nel Vecchio Mondo nel 1493.

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Diffusa e ormai naturalizzata in tutto il bacino del Mediterraneo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali della Penisola e in particolare in Sicilia, la pianta presenta un fusto e cladodi appiattiti, comunemente noti come pale.

Il frutto è una bacca carnosa infarcita da numerosi semi, ha un colore che cambia a seconda della varietà: giallo- arancione nella varietà sulfarina, rosso porpora nella varietà sanguigna, e bianco nella muscaredda.

Il fico d’India è una delle piante simbolo della Sicilia. A testimonianza di quanto questa pianta sia legata, nell’immaginario collettivo, alla nostra Isola, mi piace ricordare un aneddoto riportato in una pubblicazione dei professori Giuseppe Barbera e Paolo Inglese. Secondo questo racconto, Natale Gaggioli, storico fotoreporter palermitano, avendo constatato che i grandi giornali del Nord tendevano a pubblicare le fotografie degli omicidi soprattutto quando sullo sfondo compariva un fico d’India, ne teneva sempre uno di cartapesta nel bagagliaio dell’auto, pronto a sistemarlo sulla scena del delitto quando necessario.

In Sicilia le zone più vocate alla coltivazione del fico d’india sono: S. Cono, un comune a cavallo delle province di Catania, Caltanissetta ed Enna; il versante Nord dell’Etna; Militello in Val di Catania, Roccapalumba in provincia di Palermo e S. Margherita del Belice, nell’Agrigentino.

Ad ottobre, in alcuni di questi centri, si celebrano delle sagre per magnificare e valorizzare la qualità di questo frutto dalle straordinarie potenzialità insite nelle sue proprietà organolettiche e terapeutiche e per i numerosi benefici sulla salute.

Di fronte a questa vera e propria eccellenza della Sicilia il nostro giornale ha deciso di seguire la 40° Sagra di S.Cono, un paese che si fregia del titolo di capitale europea del Fico d’india, in virtù del fatto che nel suo territorio – e nelle campagne limitrofe di Mazzarino, Piazza Armerina, S.Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari (in terreni quasi tutti di proprietà di Sanconesi) – insistono oltre 2.000 ettari di coltivazione in impianti specializzati.

In questo piccolo centro dell’entroterra siciliano – fondato nel 1785 come borgo dal marchese Ottavio Trigona Bellotti e ricostituito come Comune autonomo il 1° gennaio 1859 dopo l’aggregazione a San Michele di Ganzaria avvenuta tra il 1842 e il 1858 a causa di contrasti amministrativi -, il fico d’India rappresenta da anni una risorsa importante: commercializzato in Italia e all’estero, viene oggi utilizzato anche per la produzione di liquori, marmellate, mostarde e dolci.

Più recentemente, alcuni imprenditori particolarmente estrosi e intraprendenti, intuendo le grandi potenzialità della pianta, hanno iniziato a valorizzarne anche i fiori e i cladodi, impiegandoli nella produzione di profumi, cosmetici, preparazioni gastronomiche e prodotti medicinali.

Il gel estratto dalle pale, ad esempio, viene utilizzato per idratare, lenire e proteggere la pelle e i capelli; mentre con le fibre i grandi marchi nazionali realizzano corsetti, borse e altri accessori di moda.

Quest’anno la sagra, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, associazione che conta quasi centocinquanta soci, ha affiancato a un ricco programma di intrattenimento, musica, arte e cultura anche la valorizzazione di alcuni luoghi particolarmente caratteristici del paese, trasformati per l’occasione in spazi espositivi e di degustazione, dove protagonisti sono stati la ricotta calda, i fichi d’India, la mostarda e i dolci.

In uno dei quartieri più antichi del paese, progressivamente spopolatosi a causa dell’emigrazione di molti abitanti, la Pro Loco ha ricreato atmosfere e scene della vita di un tempo. Oltre agli spettacoli di balli tradizionali, animati da ragazze e ragazzi del luogo, un’abitazione è stata trasformata in una vecchia aula scolastica, popolata da piccoli alunni con i grembiulini dell’epoca, mentre altre case hanno ospitato arredi, cucine e forni di un tempo. A completare la rievocazione, una divertente performance teatrale ha messo in scena il battibecco tra due comari alle prese con il modo corretto di stendere i panni.

La Sagra, articolata nell’arco di tre giornate, ha richiamato migliaia di visitatori e visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali ed esponenti politici. Tra gli stand, il pubblico ha potuto conoscere più da vicino la storia del paese, la figura del suo patrono, San Cono, le origini della prima edizione della manifestazione e come è nata la prima macchina despinatrice, ideata e realizzata dal sanconese Totò Randazzo.

Noi di Hashtag Sicilia, nella mattinata di domenica, abbiamo raccolto le testimonianze di numerosi produttori, le loro preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici, i suggerimenti culinari degli esponenti dell’Istituto alberghiero e, naturalmente, le valutazioni e i progetti futuri degli amministratori e dei rappresentanti della Pro Loco, documentando anche alcuni dei momenti più significativi della giornata.

Per tutti questi temi, e molti altri ancora, non ci resta che darvi appuntamento questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!