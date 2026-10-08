Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, sabato 10 ottobre a Catania iniziative dedicate alla solidarietà, alla salute e al volontariato

Sabato 10 ottobre 2026 torna la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, giunta alla sua nuova edizione con la partecipazione di membri e volontari in 41 piazze italiane, il numero più alto registrato dall’istituzione dell’iniziativa nel 2018. Anche Catania aderirà all’appuntamento nazionale, con un gazebo allestito in Piazza Duomo, dalle ore 9.00 alle 19.00, a cura della Delegazione di Catania dell’Ordine di Malta

Scritto da
Redazione di Hashtag Sicilia
-
- Pubblicità -

L’iniziativa rappresenta un’occasione per incontrare i cittadini e far conoscere le attività sanitarie, assistenziali, sociali e di soccorso che l’Ordine di Malta svolge quotidianamente a sostegno delle persone più fragili e delle comunità.

Nel corso della giornata, i membri e i volontari della Delegazione di Catania saranno a disposizione dei visitatori per illustrare i progetti e le iniziative promosse sul territorio, sensibilizzare la cittadinanza sui temi della solidarietà, della salute, del soccorso e della spiritualità, oltre a fornire informazioni sulle opportunità di partecipazione alle attività di volontariato.

- Pubblicità -

La Giornata Nazionale intende inoltre avvicinare la popolazione a una realtà impegnata durante tutto l’anno nell’assistenza alle persone in difficoltà, nella promozione della salute e nel sostegno alle fasce più vulnerabili della società.

L’appuntamento catanese è fissato per sabato 10 ottobre, dalle ore 9.00 alle 19.00, in Piazza Duomo, dove i cittadini potranno incontrare direttamente i rappresentanti dell’Ordine di Malta, conoscere le attività della Delegazione e approfondire le possibilità di contribuire concretamente ai suoi progetti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Delegazione di Catania dell’Ordine di Malta all’indirizzo e-mail del.catania@ordinedimaltanapoli.org.

- Pubblicità -