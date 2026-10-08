Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, sabato 10 ottobre a Catania iniziative dedicate alla solidarietà, alla salute e al volontariato

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L’iniziativa rappresenta un’occasione per incontrare i cittadini e far conoscere le attività sanitarie, assistenziali, sociali e di soccorso che l’Ordine di Malta svolge quotidianamente a sostegno delle persone più fragili e delle comunità.

Nel corso della giornata, i membri e i volontari della Delegazione di Catania saranno a disposizione dei visitatori per illustrare i progetti e le iniziative promosse sul territorio, sensibilizzare la cittadinanza sui temi della solidarietà, della salute, del soccorso e della spiritualità, oltre a fornire informazioni sulle opportunità di partecipazione alle attività di volontariato.

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La Giornata Nazionale intende inoltre avvicinare la popolazione a una realtà impegnata durante tutto l’anno nell’assistenza alle persone in difficoltà, nella promozione della salute e nel sostegno alle fasce più vulnerabili della società.

L’appuntamento catanese è fissato per sabato 10 ottobre, dalle ore 9.00 alle 19.00, in Piazza Duomo, dove i cittadini potranno incontrare direttamente i rappresentanti dell’Ordine di Malta, conoscere le attività della Delegazione e approfondire le possibilità di contribuire concretamente ai suoi progetti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Delegazione di Catania dell’Ordine di Malta all’indirizzo e-mail del.catania@ordinedimaltanapoli.org.