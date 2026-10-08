Italiani all’estero, dallo sport alla cittadinanza: le iniziative e gli aggiornamenti del senatore Francesco Giacobbe

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La Fune Azzurra: lo sport che unisce gli italiani nel mondo

Desidero invitarvi a conoscere e a partecipare a «La Fune Azzurra – Lo sport italiano nei cinque continenti», il progetto di ricerca del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e della Fondazione Migrantes.

L’iniziativa ricostruisce la storia dei club sportivi legati alle nostre comunità nel mondo e raccoglie le esperienze dei giovani per comprendere il ruolo dello sport nel benessere, nell’integrazione e nel mantenimento dei legami con l’Italia. La ricerca comprende anche un confronto con le esperienze dei giovani immigrati nel nostro Paese.

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Lo sport è una parte preziosa della nostra storia migratoria e può avvicinare le nuove generazioni alla vita associativa. Per contribuire alla ricerca, sono disponibili tre questionari:

Giovani italiani all’estero e genitori di minorenni: compila il questionario.

compila il questionario. Club, associazioni e scuole italiane all’estero: compila il questionario.

compila il questionario. Giovani recentemente immigrati in Italia: compila il questionario.

Vi invito a partecipare e a diffondere questa iniziativa nelle vostre comunità: ogni esperienza può aiutare a custodire la nostra memoria e a costruire nuovi legami.

Scopri il progetto La Fune Azzurra

Cittadinanza dei figli nati all’estero: le scadenze da ricordare

Alle famiglie italiane all’estero, ricordo che sono cambiate le scadenze per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana dei figli per beneficio di legge:

31 maggio 2029: è il nuovo termine, prorogato rispetto al 31 maggio 2026, per i figli che erano minorenni al 24 maggio 2025 e rientrano nel regime transitorio. La disposizione riguarda i figli di cittadini italiani per nascita il cui riconoscimento della cittadinanza deriva da una domanda amministrativa o giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025, oppure da una domanda presentata sulla base di un appuntamento comunicato entro quella data.

è il nuovo termine, prorogato rispetto al 31 maggio 2026, per i figli che erano e rientrano nel regime transitorio. La disposizione riguarda i figli di cittadini italiani per nascita il cui riconoscimento della cittadinanza deriva da una domanda amministrativa o giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025, oppure da una domanda presentata sulla base di un appuntamento comunicato entro quella data. Entro tre anni dalla nascita: è il termine della procedura ordinaria per la dichiarazione dei genitori, quando almeno uno di loro è cittadino italiano per nascita e ricorrono i requisiti di legge. Il termine può decorrere dalla successiva data in cui viene stabilita la filiazione, anche adottiva.

Chi era minorenne al 24 maggio 2025 e nel frattempo diventa maggiorenne dovrà presentare personalmente la dichiarazione entro il 31 maggio 2029.

Invito le famiglie interessate a verificare per tempo la propria situazione e le modalità di presentazione presso il Consolato competente.

Per maggiori informazioni:

Comites 2026: per votare, iscrivetevi entro il 4 novembre

Il 4 dicembre 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero. Invito tutti i connazionali aventi diritto a partecipare: i Comites rappresentano le nostre comunità nei rapporti con Ambasciate e Consolati, ne raccolgono le esigenze e promuovono iniziative sociali e culturali.

Per ricevere il plico elettorale occorre chiedere espressamente l’iscrizione nell’elenco degli elettori entro il 4 novembre 2026. L’iscrizione all’AIRE, da sola, non comporta l’invio delle schede.

Possono votare i cittadini italiani maggiorenni, in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi rispetto alla data delle elezioni.

La richiesta può essere presentata attraverso il portale Fast It oppure inviando al Consolato competente il modulo firmato, accompagnato dalla copia di un documento d’identità, secondo le modalità indicate dalla propria sede consolare.

Si vota per corrispondenza: il plico arriva all’indirizzo di residenza e la scheda votata deve pervenire al Consolato entro il 4 dicembre 2026. Vi invito quindi a verificare che il vostro indirizzo sia aggiornato e a restituire il voto con anticipo, seguendo le istruzioni ricevute.

Partecipare significa dare forza alla voce della nostra comunità.

Informazioni e servizi utili:

Per moduli e istruzioni locali, consultate il sito del vostro Consolato di riferimento.