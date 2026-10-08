Sikania Film Festival IV edizione, sold out al Teatro Sangiorgi: il Gran Galà celebra i vincitori e chiude un’edizione di successo

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Il sipario del Teatro Sangiorgi, luogo simbolo della storia e della cultura catanese, si è chiuso su un Gran Galà sold out per il Sikania Film Festival, che ha celebrato i vincitori delle diverse categorie davanti a una platea che ha accompagnato con grande partecipazione l’atto conclusivo della manifestazione.

Una serata di cinema, musica, danza e spettacolo che ha restituito la dimensione raggiunta dal Festival, trasformando la cerimonia di premiazione in un momento d’incontro tra artisti, professionisti della cinematografia e musica, istituzioni, partner e pubblico.

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A impreziosire il Gran Galà anche la presenza del sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, Giovanni Cultrera di Montesano, che ha rivolto un saluto alla manifestazione, sottolineando il valore delle iniziative capaci di alimentare la proposta culturale della città.

A condurre la serata è stata la giornalista Elisa Petrillo, accompagnando il pubblico attraverso premiazioni, performance e gli interventi dei protagonisti di questa edizione.

«Chiudere il Festival con il Teatro Sangiorgi pieno è un risultato che ci emoziona e ci ripaga del lavoro svolto – ha dichiarato il patron Marco Ferrara –. Il Sikania sta crescendo insieme al suo pubblico e questo sold out ci conferma che esiste attenzione verso un progetto che vuole dare spazio al cinema, agli autori, agli attori e soprattutto ai nuovi talenti. Vedere tante professionalità incontrarsi sullo stesso palcoscenico ci spinge già a guardare alla prossima edizione».

Tutti i vincitori

Il riconoscimento come Miglior Attrice Giovane è stato assegnato a Giorgia Corcella per Lena di Alessandro Alicata, mentre Pasquale Tolino, interprete di Quando il cielo cade di Jay Ruggiano, ha conquistato il premio come Miglior Attore Giovane.

A Marina Vitolo, per “Ultima notte” di Andrea Santoro, il riconoscimento come Miglior Attrice non Protagonista; Luca Lisi, per “Il velo” di Luca Rodolico, ha conquistato invece il premio come Miglior Attore non Protagonista.

I premi per le interpretazioni principali sono andati a Edoardo Mughini, Miglior Attore Protagonista per “Tabula Rasa” di Mark Petrasso, e a Francesca La Scala, Miglior Attrice Protagonista per “Don’t cry (Non piangere)” di Alessandro Grassi.

Per le categorie tecniche e artistiche, Corrado Sinatra ha conquistato il premio per le Migliori Musiche con “Il rumore dei ricordi” di Elisa Franco, mentre a Luigi Migrone è andato quello per la Miglior Fotografia di “Capitolo XII” di Iris Concetta Lombardo. Antonio Toscano, con “Frequency modulation”, si è aggiudicato il riconoscimento per Miglior Soggetto e Sceneggiatura.

Il premio per la Miglior Locandina è stato assegnato a “Fantastic 42”* di Ermete Labbadia, mentre Emanuela Rimoldi, per “Lascia andare” di Isabella Leoni, ha ricevuto il premio per la Miglior Produzione. A Franco Carlisi, per “Bella mia”, è andato invece il riconoscimento per la Miglior Regia.

Particolare rilievo è stato riservato anche alle opere capaci di affrontare attraverso il cinema temi di forte valore umano e collettivo. Il Premio Cinema Sociale è stato assegnato a “Gli unicorni volano liberi” di Enza Lasalandra.

Tre i riconoscimenti principali legati al Festival e ai suoi partner. La Giuria ha attribuito il Premio Etna, offerto dal Gruppo Strazzeri, a “Don’t cry (Non piangere)” di Alessandro Grassi. Il voto del pubblico ha decretato invece l’assegnazione del Premio Global, offerto dalla compagnia teatrale “Il Belvedere” di Nuccio Anastasi, a “Il rumore dei ricordi” di Elisa Franco.

Il Premio Sikania Film Festival, offerto da Wincity di Piazza Trento a Catania, è andato a “Gli unicorni volano liberi” di Enza Lasalandra, ritirato dall’attore protagonista, Gerardo Cardinale che ha commentato così questa vittoria:«Un premio appartiene sempre a un lavoro collettivo. Dietro ciò che il pubblico vede sullo schermo ci sono persone, professionalità e un percorso condiviso. Festival come il Sikania sono preziosi proprio perché consentono al nostro lavoro di uscire dal set, incontrare gli spettatori e confrontarsi con loro».

Spazio anche alle nuove generazioni e al rapporto tra audiovisivo e formazione. “Il pianeta degli esperti” di Aleandro Tubaldi e Fabrizio Cantatore ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Corto – Progetto Scolastico, mentre “Come stelle” di Raffaele Pullara è stato premiato come Miglior Videoclip – Progetto Scolastico.

Tre, infine, i Premi Miglior Videoclip: “Fiori nel deserto” di Eleonora Poltronieri e Umberto Guerra, “Petagna” di Franco Blandi e “Clochard’s” di Sophia Lassi.

A completare il palmarès le menzioni speciali assegnate a “From a Glance: Student Films on Violence Against Women” di Francesca Barresi, con l’associazione Io sono Giordana, e a “Non solo nero” di Ettore Tortorici, con Baldo Alberti.

Un palmarès ampio che restituisce anche la fisionomia del Sikania Film Festival: un progetto che accanto al cinema indipendente sceglie di valorizzare interpretazione, creatività, professionalità tecniche, impegno sociale e formazione delle nuove generazioni, portandole sul prestigioso palcoscenico del Teatro Sangiorgi di Catania.

La giuria e gli ospiti del Gran Galà

A decretare i riconoscimenti è stata la giuria composta dal cantante Gio Galante, Donatella Turillo, Maria Longo, Pierluigi Di Rosa, Giuseppe Ferrara, Samantha Polizzi, Rosanna La Malfa, Antonella Guglielmino, Concy Gulino e Nuccio Anastasi.

Il palco del Sangiorgi ha accolto anche gli artisti che avevano animato le precedenti serate del Festival al Wincity e al Cortile Platamone: Emy Schillaci & Grace Previti, Anfibio, Sebastiano D’Amato, Meli Annino & Lucia Giudice e Salfi, insieme al Centro Accademico Gli Artisti di Elisa Laviano.

Ad arricchire il Gran Galà sono state inoltre le esibizioni di Dance Generation di Domenico Emanuele e Mary Garufi, dei cantanti Rossella Bongiovanni e Davide Finocchiaro e del cantautore Starchild, che ha proposto l’inedito Nefertiti. Spazio anche all’attore e ballerino Francesco Puglisi, protagonista di un omaggio a Michael Jackson.

Il Festival ha potuto contare su una rete di sponsor, partner e realtà che ne hanno sostenuto il percorso: Wincity, PetraFinnula, Creos, OPI, Gruppo Strazzeri, Camera Cafè Film, Dario Cerfolli & Giuseppe Ferrara, Alfa Formazione di Barbara Nicotra, Radio Delfino, Sudpress, Cronache Catanesi, Eventando Catania e Movimento 095.

Il tutto esaurito del Teatro Sangiorgi diventa così l’immagine conclusiva di questa edizione del Sikania Film Festival: un pubblico numeroso, tanti artisti sul palco e un progetto che prova a costruire a Catania uno spazio sempre più riconoscibile per il cinema indipendente, i nuovi talenti e l’incontro tra le diverse espressioni dello spettacolo.