Acireale, domani l’economista Carlo Cottarelli protagonista di un incontro sul futuro del Sud

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Il futuro del Mezzogiorno, tra cambiamenti demografici, capitale umano e nuove prospettive di sviluppo, sarà al centro dell’incontro con Carlo Cottarelli, in programma domani, sabato 10 ottobre, alle 19.30, nella Basilica Collegiata di San Sebastiano ad Acireale.

“Il Sud che parte, il Sud che resta. Demografia, capitale umano e le leve per la crescita del Meridione” è il titolo dell’appuntamento promosso dalla Fondazione Bellini, con il patrocinio della Città di Acireale e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

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Cottarelli dialogherà con Antonello Piraneo, direttore del quotidiano La Sicilia, in un confronto dedicato alle sfide che interessano il Sud e alle condizioni necessarie per sostenerne la crescita. Al centro della serata ci saranno temi come il calo demografico, la mobilità dei giovani e delle competenze, la capacità dei territori di trattenere e attrarre capitale umano e le possibili leve per costruire nuove opportunità di sviluppo.

Con una lunga esperienza nel campo delle politiche economiche e della finanza pubblica, Carlo Cottarelli ha lavorato alla Banca d’Italia, all’Eni e al Fondo Monetario Internazionale, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di direttore del Dipartimento Affari Fiscali. Dal 2013 al 2014 è stato Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. È attualmente direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Sono inoltre previsti gli interventi di Salvo Tomarchio, segretario generale dell’Assessorato regionale delle Attività produttive, Michele Faro, CEO di Piante Faro, ed Edoardo Bonaccorsi, CEO di Assoro Biometano.

Un’occasione di approfondimento e confronto su un tema centrale per il futuro del territorio e dell’intero Mezzogiorno. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.