La deputata di ControCorrente Marano inaugura la sua segreteria politica a Catania: “Una nuova casa per il dialogo per Catania e provincia”

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“L’apertura della segreteria rappresenta la volontà di garantire una presenza costante e concreta sul territorio, superando le distanze tra politica e cittadini. Un punto di riferimento per Catania e provincia. Non una semplice sede politica ma una casa aperta alla città per raccogliere le istanze dei territori e trasformarle in azioni concrete”.

Con queste parole, Jose Marano, capogruppo di ControCorrente all’Ars, annuncia l’inaugurazione a Catania della sua segreteria politica. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 10 ottobre, alle ore 18, in via Garibaldi 104, dove sarà ufficialmente aperta la nuova sede. All’inaugurazione saranno presenti l’On. Ismaele La Vardera, l’On. Carlo Gilistro, l’On. Alessandro De Leo, l’On. Piera Aiello, l’On. Sonia Alfano.

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“Con questa inaugurazione – conclude la parlamentare – ControCorrente rafforza la presenza del Movimento ControCorrente a Catania”.