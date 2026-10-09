Università di Catania, il rettore Foti presenta il bilancio del suo primo anno: innovazione, inclusione e apertura al territorio

- Pubblicità -

Misure concrete per didattica, qualità e alta formazione. E ancora per il diritto allo studio, i servizi e l’inclusione, con gli studenti al centro. Azioni incisive sul capitale umano: reclutamento, carriere, welfare. Sono i dati che raccontano il primo anno di mandato del prof. Enrico Foti alla guida dell’Ateneo di Catania: un’azione che ha toccato il 100% degli ambiti del suo programma da rettore (governance partecipata, capitale umano, ricerca e innovazione, formazione di qualità e centralità dello studente, apertura al territorio e al panorama internazionale) e ha permesso di affrontare anche alcune delle criticità emerse, sotto forma di imprevisti, in questi dodici mesi.

Il report. Si intitola “Percorsi condivisi di Governance” e raccoglie, nel dettaglio, tutto ciò che è stato intrapreso e realizzato dal 19 settembre 2025, giorno dell’insediamento alla guida del più antico ateneo siciliano.

- Pubblicità -

Governance partecipata. Approvato e poi aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); riviste le principali regole dell’Ateneo; consolidato il sistema di assicurazione della qualità; costituita la Fondazione “Siciliae Studium Generale 1434”; istituite due nuove Aree dirigenziali per funzioni strategiche, l’Area Qualità e Funzioni Strategiche e l’Area Salute, Sicurezza e Ambiente (HSR).

Approvato e poi aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); riviste le principali regole dell’Ateneo; consolidato il sistema di assicurazione della qualità; costituita la Fondazione “Siciliae Studium Generale 1434”; istituite due nuove Aree dirigenziali per funzioni strategiche, l’Area Qualità e Funzioni Strategiche e l’Area Salute, Sicurezza e Ambiente (HSR). Capitale umano. Per docenti e ricercatori è partito un grande piano di rafforzamento: nuove chiamate di ordinari e associati, programmazione dei Ricercatori in Tenure Track, progressioni di carriera, proroga dei ricercatori finanziati con PNRR e altri programmi competitivi. Attenzione anche al personale tecnico-amministrativo e ai servizi di supporto: nuove assunzioni, progressioni verticali, interventi per un’amministrazione più efficiente. E ancora benessere e valorizzazione delle persone: welfare organizzativo, counseling psicologico, agevolazioni estese alle famiglie, nuova disciplina del lavoro agile e contrattazione integrativa, che ha sbloccato anche i compensi arretrati dovuti.

Per docenti e ricercatori è partito un grande piano di rafforzamento: nuove chiamate di ordinari e associati, programmazione dei Ricercatori in Tenure Track, progressioni di carriera, proroga dei ricercatori finanziati con PNRR e altri programmi competitivi. Attenzione anche al personale tecnico-amministrativo e ai servizi di supporto: nuove assunzioni, progressioni verticali, interventi per un’amministrazione più efficiente. E ancora benessere e valorizzazione delle persone: welfare organizzativo, counseling psicologico, agevolazioni estese alle famiglie, nuova disciplina del lavoro agile e contrattazione integrativa, che ha sbloccato anche i compensi arretrati dovuti. Ricerca. Quattro Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, tra i più prestigiosi finanziamenti europei, certificano la crescente capacità dell’Ateneo di attrarre talenti e competere nel mondo. A sostenerla: il potenziamento del Piano di Incentivi alla Ricerca di Ateneo, la prosecuzione dei programmi strategici del PNRR, l’ingresso in nuovi partenariati nazionali e internazionali, il supporto ai bandi competitivi.

Quattro Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, tra i più prestigiosi finanziamenti europei, certificano la crescente capacità dell’Ateneo di attrarre talenti e competere nel mondo. A sostenerla: il potenziamento del Piano di Incentivi alla Ricerca di Ateneo, la prosecuzione dei programmi strategici del PNRR, l’ingresso in nuovi partenariati nazionali e internazionali, il supporto ai bandi competitivi. Formazione. Da settembre 2025 l’offerta formativa si è progressivamente rinnovata: nuovi corsi di studio, percorsi di alta formazione, spinta all’internazionalizzazione della didattica. Nasce il Foundation Year, un percorso preparatorio che apre le porte dei corsi universitari italiani agli studenti stranieri. Programmati nuovi corsi di laurea e aggiornati molti percorsi, con lo sguardo su innovazione, economia, servizi giuridici, sostenibilità e sanità, per avvicinare l’università ai bisogni professionali emergenti.

Da settembre 2025 l’offerta formativa si è progressivamente rinnovata: nuovi corsi di studio, percorsi di alta formazione, spinta all’internazionalizzazione della didattica. Nasce il Foundation Year, un percorso preparatorio che apre le porte dei corsi universitari italiani agli studenti stranieri. Programmati nuovi corsi di laurea e aggiornati molti percorsi, con lo sguardo su innovazione, economia, servizi giuridici, sostenibilità e sanità, per avvicinare l’università ai bisogni professionali emergenti. Studenti. Un sistema di servizi e opportunità sempre più solido, per un’università inclusiva, accessibile, attenta al benessere delle persone: più sostegno economico, diritto allo studio rafforzato, tutorato e orientamento consolidati, nuove forme di accompagnamento per gli studenti internazionali, promozione del benessere psicologico e dell’inclusione, valorizzazione di merito e talento anche con lo Status di Studente Atleta.

Un sistema di servizi e opportunità sempre più solido, per un’università inclusiva, accessibile, attenta al benessere delle persone: più sostegno economico, diritto allo studio rafforzato, tutorato e orientamento consolidati, nuove forme di accompagnamento per gli studenti internazionali, promozione del benessere psicologico e dell’inclusione, valorizzazione di merito e talento anche con lo Status di Studente Atleta. Territorio. Numerosi protocolli d’intesa, accordi quadro e partenariati legano l’Ateneo a pubbliche amministrazioni, imprese, enti di ricerca, istituzioni culturali e Terzo Settore. Il passo più significativo è la Fondazione “Siciliae Studium Generale 1434”, pensata come ponte permanente tra Università, mondo produttivo e istituzioni: per promuovere progettualità condivise, sostenere il trasferimento della conoscenza e generare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Fitta anche la rete con le istituzioni culturali e giudiziarie: Tribunale di Catania, Conservatorio “Vincenzo Bellini”, Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), Forum Provinciale del Terzo Settore, Comitato Italiano Paralimpico, Fondazione Giornalismo Mediterraneo, il rilevante accordo tra ISMETT e AOU Policlinico G. Rodolico – San Marco, e molti altri. Segno di un’Università che vuole essere sempre più protagonista della vita culturale, sociale ed economica della comunità.

Numerosi protocolli d’intesa, accordi quadro e partenariati legano l’Ateneo a pubbliche amministrazioni, imprese, enti di ricerca, istituzioni culturali e Terzo Settore. Il passo più significativo è la Fondazione “Siciliae Studium Generale 1434”, pensata come ponte permanente tra Università, mondo produttivo e istituzioni: per promuovere progettualità condivise, sostenere il trasferimento della conoscenza e generare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Fitta anche la rete con le istituzioni culturali e giudiziarie: Tribunale di Catania, Conservatorio “Vincenzo Bellini”, Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), Forum Provinciale del Terzo Settore, Comitato Italiano Paralimpico, Fondazione Giornalismo Mediterraneo, il rilevante accordo tra ISMETT e AOU Policlinico G. Rodolico – San Marco, e molti altri. Segno di un’Università che vuole essere sempre più protagonista della vita culturale, sociale ed economica della comunità. Spazi, sostenibilità, futuro. L’azione degli Organi di governo ha permesso di programmare manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio; migliorare accessibilità e qualità degli spazi per didattica, ricerca e servizi; promuovere la mobilità sostenibile di studenti e personale; accelerare la trasformazione digitale con nuove collaborazioni e strumenti innovativi; adottare un quadro per l’uso etico e responsabile dell’Intelligenza Artificiale; valorizzare il patrimonio storico, scientifico, museale e naturalistico; consolidare una programmazione infrastrutturale orientata a sicurezza, sostenibilità e qualità della vita universitaria.

L’appuntamento. Lunedì 12 ottobre, alle 10,30, nell’aula magna del Palazzo centrale, il rettore presenterà il bilancio del suo primo anno di mandato alla comunità universitaria e alla città in conferenza stampa, insieme alla prorettrice Lina Scalisi e al direttore generale Corrado Spinella.