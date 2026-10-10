Autostrade siciliane: Federconsumatori chiede sicurezza e abolizione dei pedaggi

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La relazione dell’ingegnere Placido Migliorino, inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per valutare lo stato di salute delle autostrade siciliane, è solo la punta dell’iceberg di una situazione che definire disastrosa è quasi un eufemismo.

L’abbassamento della velocità massima consentita su decine di chilometri di tratti della Palermo-Messina e della Palermo-Catania, infatti, è dovuto alla constatazione della presenza di guardrail risalenti agli anni ’70, ormai assolutamente inadatti a garantire la sicurezza in caso di impatto. Ma si tratta di solo uno dei tantissimi enormi problemi di queste due importantissime arterie viarie.

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Oltre ai guardrail inadatti, infatti, ci sarebbe da parlare dell’asfalto che è spesso in condizioni pessime, con lunghi tratti da percorrere ad una sola corsia a causa delle radici degli alberi a bordo strada che hanno sollevato il manto stradale. Alberi che a volte cadono dentro la sede stradale causando evitabilissime tragedie, come è successo esattamente tre anni fa all’albero che ha ucciso il giovane medico Francesco Vincenzo Maniaci.

Per non parlare delle pessime condizioni delle tantissime gallerie: illuminazione da film horror, asfalto viscido a causa delle costanti “piogge” interne causate dalle infiltrazioni d’acqua, segnaletica orizzontale spesso inesistente.

E che dire di ponti e viadotti, in condizioni strutturali a dir poco allarmanti tanto da richiedere frequenti riduzioni ad una corsia per alleggerire il carico derivante dal traffico e permettere lavori d’urgenza.

Lavori urgenti, ma eseguiti con eccessiva lentezza come conferma la maxi multa da mezzo milione di euro comminata dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) al Consorzio Autostrade Siciliano (CAS) a seguito di ripetute segnalazioni di Federconsumatori Sicilia.

Con delle autostrade in condizioni simili, quindi, ridurre la velocità massima è praticamente obbligatorio e, per di più, non è nemmeno risolutivo di tutti i problemi appena elencati. E’ il classico pannicello caldo, del tutto insufficiente a risolvere gli enormi problemi di salute della viabilità siciliana.

Tutta la viabilità siciliana, non solo quella autostradale: chi vuole sapere come sarà viaggiare sulla Palermo-Messina e sulla Messina-Catania andando a 60 chilometri orari, infatti, non deve fare altro che percorrere oggi la SS.514/SS.194 Ragusa-Catania, un enorme cantiere mono corsia che si percorre al rallentatore, dall’inizio alla fine.

“In condizioni del genere – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – sospendere i pedaggi autostradali è davvero il minimo per mantenere una parvenza di dignità. La messa in sicurezza dei guardrail, per questo, deve iniziare subito ed essere velocissima, altrimenti saremo veloci noi di Federconsumatori Sicilia a chiedere e ottenere altre multe per il CAS. Ma ciò non basterà a rendere sicure le autostrade siciliane, che vanno profondamente ammodernate, ristrutturate e, in molti tratti, letteralmente ricostruite da zero. Se lo si è fatto in Calabria, in condizioni orografiche ben più complesse, lo si può fare anche in Sicilia. E’ solo questione di soldi – conclude La Rosa – Se lo Stato non riesce a trovarli, allora li prenda dal progetto del Ponte”.