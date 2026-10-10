Edilizia, crescono i permessi di costruire nel secondo trimestre 2026: +8% le abitazioni su base annua

Nel secondo trimestre 2026, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale sia del numero di abitazioni (+3,8%), sia della superficie utile abitabile (+1,4%), al netto dei fattori stagionali.
Anche per l’edilizia non residenziale si registra un incremento (+2,0%) rispetto al trimestre precedente.
Nel secondo trimestre dell’anno, la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a 13.246 unità; la superficie utile abitabile è di poco inferiore a 1,15 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale si attesta poco al di sopra dei 2,59 milioni di metri quadrati.
Nel trimestre in esame, il settore residenziale mostra, rispetto al secondo trimestre 2025, un aumento del numero di abitazioni (+8,0%) e della superficie utile abitabile (+7,3%).
Per la superficie dei fabbricati non residenziali si evidenzia un incremento tendenziale del 5,1%.
Il commento
Nel secondo trimestre 2026, per il settore residenziale, si osserva una variazione congiunturale positiva sia in termini di numero di abitazioni sia per la superficie utile abitabile, tuttavia insufficiente a recuperare il calo rilevato per entrambe le variabili nel trimestre precedente.
Anche la superficie non residenziale risulta in crescita, per il secondo trimestre consecutivo.
Su base tendenziale tutti i comparti dell’edilizia registrano un aumento, più marcato per il settore residenziale.