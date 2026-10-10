Pregi e difetti della nuova Legge Elettorale e l’ipotesi di una sua bocciatura alla consulta – L’Approfondimento

Dalle nuove regole sulle preferenze alla firma di Mattarella, passando per i festeggiamenti della maggioranza, le proteste delle opposizioni e i possibili interventi della Consulta: il direttore di Hashtag Sicilia, Salvatore Bonura, analizza la nuova legge elettorale e i possibili scenari futuri

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Buonasera amici di Hashtag Sicilia! Questa sera torniamo a occuparci di uno dei temi che più hanno acceso il dibattito politico nazionale negli ultimi giorni: la nuova legge elettorale, approvata giovedì 8 ottobre, che ha suscitato reazioni diametralmente opposte tra maggioranza e opposizioni, sollevando interrogativi non soltanto sulle sue conseguenze politiche, ma anche sulla sua tenuta costituzionale.

Per comprendere cosa cambia concretamente rispetto al precedente sistema, quali siano i vantaggi e le criticità della riforma e quali scenari potrebbero aprirsi nei prossimi mesi, è intervenuto proprio il nostro editorialista e direttore di testata, Salvatore Bonura, che ha offerto una lettura della vicenda alla luce dei meccanismi istituzionali e dei precedenti della storia repubblicana.

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Il primo aspetto affrontato riguarda proprio il contenuto della nuova legge che, pur mantenendo l’impianto proporzionale del Rosatellum, introduce alcune importanti modifiche. Tra queste, un premio di maggioranza per le coalizioni che raggiungono il 42% dei voti, con l’assegnazione di 80 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, e nuove regole sulle soglie di sbarramento, fissate al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. A queste si aggiungono l’indicazione del candidato premier e la reintroduzione, seppur parziale, delle preferenze.

Ma sono proprio queste novità, apparentemente pensate per rafforzare la governabilità e restituire maggiore potere di scelta agli elettori, a sollevare alcuni dei principali interrogativi. Quanto saranno realmente liberi i cittadini di scegliere i propri rappresentanti, se i capilista continueranno a essere bloccati? E quali conseguenze potrebbero avere le nuove regole sulla rappresentanza femminile e sulla possibilità, per le forze politiche emergenti, di accedere al Parlamento?

Nel corso dell’intervista, il direttore Bonura si è soffermato anche sulle ragioni delle reazioni registrate dopo l’approvazione. Da una parte, i festeggiamenti della maggioranza, che secondo il direttore avrebbe confezionato una legge potenzialmente favorevole ai propri interessi elettorali; dall’altra, le proteste delle opposizioni, che hanno rispolverato l’espressione «legge truffa», richiamando il controverso precedente del 1953. Un confronto che apre una riflessione più ampia sulle numerose modifiche apportate alle leggi elettorali italiane e sui tentativi delle diverse maggioranze di costruire sistemi favorevoli alle proprie prospettive politiche.

Un ulteriore interrogativo riguarda la governabilità, indicata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni come uno dei principali punti di forza della nuova legge elettorale. Eppure, l’attuale Governo ha già festeggiato i suoi quattro anni di vita, celebrando persino il primato di esecutivo più longevo della storia repubblicana, senza aver avuto bisogno delle nuove regole per garantire la propria stabilità. Perché, dunque, si è ritenuto necessario introdurre una riforma presentata come strumento per assicurare la governabilità, quando proprio l’attuale esecutivo dimostra che questa può essere raggiunta anche con il sistema elettorale precedente?

Ampio spazio è stato dedicato, inoltre, al ruolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha firmato la legge nonostante le perplessità sollevate da più parti. Il direttore ha chiarito il significato istituzionale di questo passaggio, soffermandosi sui poteri del Capo dello Stato e sulla possibilità che alcune disposizioni vengano successivamente sottoposte al giudizio della Corte costituzionale.

A questo proposito, il direttore Bonura ha individuato tre principali profili di criticità: le possibili ripercussioni delle preferenze sulla rappresentanza di genere, l’innalzamento del numero di firme richieste alle nuove formazioni politiche e il premio di maggioranza al Senato, sul quale potrebbero sorgere questioni relative all’articolo 57 della Costituzione. Questioni che assumono particolare rilievo anche alla luce dei ricorsi annunciati da alcune associazioni presso trenta tribunali italiani. Quali potrebbero essere, dunque, le decisioni della Consulta? E quali conseguenze avrebbe un’eventuale bocciatura, totale o parziale, della riforma?

Infine, una riflessione sulle modalità di approvazione della legge, con particolare riferimento al ricorso al voto segreto, che secondo il nostro editorialista potrebbe raccontare una realtà diversa dall’immagine di compattezza della maggioranza rivendicata dalla presidente Meloni.

Un approfondimento che, andando oltre le contrapposizioni tra gli schieramenti politici, prova a fare chiarezza sulle nuove regole del sistema elettorale italiano, sui loro possibili effetti e sugli sviluppi istituzionali che potrebbero ancora verificarsi.

Per conoscere nel dettaglio tutti questi aspetti e ascoltare l’analisi del nostro editorialista e direttore Salvatore Bonura non ci resta che darvi appuntamento questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!