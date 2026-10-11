Catania, oltre mille persone in corteo per la Palestina: proteste contro Netanyahu, Trump e il Governo Meloni

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Anche Catania ha aderito alla giornata di mobilitazione nazionale in solidarietà con il popolo palestinese, che sabato 10 ottobre ha coinvolto oltre cinquanta città italiane. Più di mille persone, in gran parte giovani e giovanissimi, hanno attraversato via Etnea per chiedere la fine del genocidio nella Striscia di Gaza, esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e rivendicare il rispetto del diritto internazionale.

«Palestina libera, dal fiume fino al mare» è stato uno degli slogan più scanditi dai manifestanti, insieme a numerosi cori di protesta contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo Governo, nonché contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusato di continuare a sostenere politicamente e militarmente Israele.

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Dure critiche sono state rivolte anche al Governo italiano guidato da Giorgia Meloni, al quale i partecipanti hanno contestato la mancata condanna delle azioni israeliane a Gaza e il mantenimento dei rapporti commerciali con Israele. Al centro delle rivendicazioni, oltre alla cessazione delle operazioni militari, anche la richiesta di garantire l’accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile e di porre fine all’occupazione dei territori palestinesi.

La manifestazione ha rappresentato anche un’occasione per esprimere solidarietà ad altre mobilitazioni sociali in corso. In particolare, i partecipanti hanno manifestato vicinanza agli studenti francesi, impegnati nella rivendicazione di una scuola più libera e maggiormente rispondente alle esigenze delle nuove generazioni.

Analoga solidarietà è stata espressa nei confronti delle proteste di agricoltori, autotrasportatori, pescatori e consumatori, accomunati dalle difficoltà provocate dal caro carburanti e dall’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Rivendicazioni alle quali si è aggiunta la richiesta di un adeguamento di stipendi e pensioni al crescente costo della vita.

Nel corso della manifestazione è stato inoltre accolto con soddisfazione il conferimento del Premio Nobel per la Pace 2026 a Navanethem «Navi» Pillay, giurista sudafricana di 85 anni, protagonista di una lunga carriera dedicata alla difesa dei diritti umani e all’affermazione della giustizia internazionale.

Giudice della Corte penale internazionale dal 2003 al 2008 e Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani dal 2008 al 2014, Pillay si è distinta per il suo impegno contro l’apartheid in Sudafrica e per il contributo offerto alla costruzione di strumenti giuridici internazionali capaci di perseguire i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio.

Più recentemente, la giurista ha presieduto la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di aver commesso un genocidio nella Striscia di Gaza.

Il Comitato norvegese per il Nobel ha motivato il riconoscimento sottolineando l’eccezionale coraggio e l’integrità con cui Pillay ha contribuito alla costruzione di un ordinamento giuridico internazionale più completo, ribadendo un principio fondamentale: «Ogni volta che la forza prevale sul diritto, vengono compromesse la stabilità, la fiducia e la convivenza pacifica».

L’assegnazione del prestigioso riconoscimento ha suscitato dure reazioni da parte del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha accusato Pillay di aver costruito un falso caso contro Israele, contestando duramente l’operato della giurista e le conclusioni della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite. Anche il presidente statunitense Donald Trump ha criticato la decisione del Comitato Nobel, manifestando il proprio disappunto per il mancato conferimento di un premio al quale aspirava da tempo. Inizialmente, Trump ha rilanciato su Truth Social un messaggio fortemente critico nei confronti della scelta, tornando successivamente a contestare pubblicamente l’assegnazione del riconoscimento.

Il riconoscimento a Pillay ha così assunto un particolare significato nel contesto delle mobilitazioni a sostegno della Palestina, riportando al centro del dibattito internazionale il rapporto tra l’esercizio della forza, la tutela dei diritti umani e il rispetto delle norme internazionali.

Un tema che ha attraversato anche il corteo di Catania, dove le rivendicazioni per la pace in Medio Oriente si sono intrecciate con quelle per la giustizia sociale, i diritti e la solidarietà tra i popoli.

Anche noi di Hashtag Sicilia abbiamo seguito da vicino la manifestazione, raccogliendo le testimonianze di alcuni dei partecipanti per conoscere le ragioni della loro presenza in piazza e le istanze al centro della protesta. Nel video che segue, le nostre interviste e alcuni dei momenti più significativi del corteo.