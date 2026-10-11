Dalla cybersecurity ai finanziamenti per le startup, a Catania il confronto sulle nuove opportunità per le imprese

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Conoscere le opportunità di finanziamento disponibili, comprendere come accedervi e trasformarle in strumenti concreti di crescita aziendale. Sono stati questi gli obiettivi di CNA Open Innovation Funding, l’incontro che si è svolto venerdì 9 ottobre presso Piazza Scammacca, a Catania, con la partecipazione di imprenditori, professionisti ed esperti del settore dell’innovazione.

L’iniziativa, organizzata dalla CNA di Catania, con il coinvolgimento della rete di imprese innovative Sinergia, ha offerto una panoramica sulle principali opportunità di finanziamento rivolte al tessuto produttivo siciliano: dai voucher per la digitalizzazione e la sicurezza informatica ai fondi diretti europei, fino ai programmi di accelerazione per le startup.

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Un appuntamento dal taglio prevalentemente pratico, durante il quale i relatori hanno illustrato requisiti di accesso, contributi disponibili, scadenze e strumenti digitali per agevolare la partecipazione ai bandi.

Ad aprire i lavori è stato Elio La Paglia, vicepresidente provinciale CNA Catania con delega alla transizione energetica e digitale, che ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà quotidiane delle piccole imprese, spesso costrette a confrontarsi con una burocrazia complessa e con la necessità di gestire contemporaneamente numerose attività. Secondo La Paglia, i finanziamenti pubblici non devono essere considerati semplici occasioni per ottenere liquidità, ma strumenti per modernizzare le aziende e renderle più competitive. Da qui l’importanza del ruolo delle associazioni di categoria, chiamate non soltanto a informare gli imprenditori sull’esistenza dei bandi, ma anche ad accompagnarli nell’individuazione delle opportunità più adatte alle loro esigenze.

È intervenuta successivamente Viviana Lombardo, assessore ai Servizi informatici e alla Digitalizzazione del Comune di Catania, che ha illustrato alcuni dei progetti di innovazione tecnologica dell’amministrazione comunale, destinati a essere completati entro il 2026. Tra questi, la realizzazione di hub digitali nei sei municipi, l’ampliamento del Wi-Fi gratuito nelle piazze cittadine e l’unificazione degli sportelli SUAP e SUAE, per semplificare le procedure amministrative. Annunciati anche sistemi intelligenti di videosorveglianza, la digitalizzazione di servizi come il rilascio dei passi carrabili, una piattaforma per monitorare l’impiego dei fondi europei e sistemi di allerta per le emergenze. Lombardo ha inoltre evidenziato il crescente utilizzo sperimentale dell’intelligenza artificiale negli uffici comunali.

Entrando nel vivo delle opportunità di finanziamento, Virginia Careri, componente della Direzione CNA Professioni Catania, ha illustrato il voucher Cloud & Cybersecurity del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 20.000 euro per progetti da 40.000 euro. L’agevolazione, rivolta anche a microimprese e liberi professionisti, sostiene investimenti in sicurezza informatica, archiviazione dei dati, backup e servizi cloud, purché rappresentino un effettivo miglioramento tecnologico. Le domande potranno essere precompilate dal 28 ottobre 2026 e trasmesse dal 10 novembre, con scadenza prevista il 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Fondamentale, inoltre, scegliere fornitori abilitati dal Ministero e preparare la documentazione per tempo.

Proprio per facilitare l’incontro tra aziende interessate al voucher e fornitori qualificati, Luca Steccanella, componente della direzione di CNA Innovazione Catania, ha presentato una nuova piattaforma digitale sviluppata per l’occasione. Lo strumento consente alle imprese di registrarsi, indicare le proprie necessità tecnologiche, il budget disponibile e le tempistiche previste, ricevendo segnalazioni di fornitori compatibili con le richieste. Questi ultimi, a loro volta, possono individuare potenziali clienti interessati ai servizi offerti. L’obiettivo è semplificare la ricerca di partner affidabili e velocizzare la preparazione dei progetti, traducendo il principio della collaborazione tra imprese in un servizio concreto.

Il tema dei finanziamenti europei è stato affrontato da Alessandro Marchese, componente della Direzione CNA Innovazione Catania, che ha mostrato come anche le piccole imprese possano accedere alle opportunità comunitarie, senza necessariamente coordinare progetti complessi. Attraverso il portale European Funding & Tenders è infatti possibile individuare organizzazioni alla ricerca di partner, mentre i cosiddetti bandi a cascata permettono di accedere a finanziamenti generalmente più contenuti, ma con procedure spesso più accessibili. Marchese ha inoltre presentato Grant Finder, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che analizza i bandi europei e seleziona quelli maggiormente compatibili con il profilo dell’impresa e i suoi progetti. Ai partecipanti è stata offerta la possibilità di provarlo gratuitamente per un mese.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle nuove imprese innovative, grazie all’intervento di Antonio Merenda, innovation manager di Hub Imprese CNA Catania, che ha presentato il programma di accelerazione PhygitaLab, rivolto a startup impegnate nell’ambito delle smart cities e smart communities. Il progetto prevede la selezione di 10 startup, che potranno beneficiare di un percorso di circa 200 ore di formazione e affiancamento specialistico, finanziato al 100% e del valore di circa 40.000 euro, con la possibilità di ottenere successivamente ulteriori 50.000 euro a fondo perduto per investimenti, secondo le condizioni previste. Possono candidarsi imprese costituite da non oltre 60 mesi, con sede o unità operativa in Sicilia e in possesso dei requisiti richiesti. La scadenza per le candidature è fissata al 30 ottobre 2026.

A concludere i lavori è stato Andrea Tassone, presidente provinciale CNA Digitale Catania, che ha ripercorso i principali contenuti degli interventi, sottolineando l’importanza di affiancare alle opportunità economiche le competenze necessarie per sfruttarle efficacemente. Tassone ha evidenziato il ruolo determinante dei consulenti specializzati nella finanza agevolata e il valore della collaborazione tra imprese, richiamando l’esperienza della rete Sinergia, capace di mettere in comune professionalità differenti per sviluppare nuovi servizi e progetti innovativi. Un modello che, secondo il presidente, può aiutare soprattutto le realtà imprenditoriali più piccole a superare difficoltà organizzative e tecnologiche.

La serata si è infine conclusa con un momento di networking tra imprenditori, professionisti e operatori dell’innovazione, durante il quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con i relatori e approfondire le opportunità illustrate.

Dall’incontro è emerso soprattutto un messaggio: le risorse per innovare e sviluppare le imprese esistono, ma per intercettarle occorrono informazione, competenze, progettualità e collaborazione. Elementi sui quali la CNA di Catania, attraverso le proprie strutture e reti d’impresa, intende continuare a investire per sostenere la competitività del tessuto produttivo siciliano.