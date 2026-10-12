Salute. End Polio Now, a Catania lo sport scende in campo per la solidarietà

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Una mattinata intensa, appassionante e ricca di significato al Leo Soccer. I Magistrati Catania, campioni nazionali in carica, protagonisti insieme al Rotary e a CSAIn per sostenere la battaglia contro la poliomielite.

Una bella giornata di sport, solidarietà e condivisione, vissuta con entusiasmo e partecipazione. Domenica 11 ottobre, al campo Leo Soccer di Catania, il calcio ha saputo andare oltre il risultato, trasformandosi in uno strumento concreto di sensibilizzazione a sostegno di End Polio Now, il grande programma internazionale del Rotary International impegnato nell’eradicazione della poliomielite.

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Una mattinata appassionante, nella quale si sono intrecciati valori sportivi, amicizia e impegno sociale, grazie all’iniziativa promossa dal Rotary Club Valverde Terra dei Ciclopi, presieduto dalla dott.ssa Carla Maria Sofia Ierna, con il supporto tecnico-organizzativo di CSAIn e la collaborazione di Pianeta Consulting Eventi & Marketing.

A rendere speciale l’appuntamento è stata anche la presenza dell’AS Magistrati Catania, campione d’Italia in carica, una squadra che ha saputo interpretare nel migliore dei modi lo spirito della manifestazione. I magistrati hanno fatto la loro parte in campo, dimostrando che la passione sportiva può diventare un’occasione preziosa per sostenere una causa di portata mondiale.

Un gruppo affiatato, quello guidato dal presidente Ignazio Fonzo (procuratore generale del Tribunale d Catania), che ha vissuto la giornata come un importante momento di aggregazione e condivisione. Il piacere di ritrovarsi, indossare la maglia e partecipare a un’iniziativa solidale ha rappresentato il valore aggiunto di una manifestazione nella quale il risultato sportivo ha lasciato spazio a un obiettivo più grande.

A dirigere la partita è stato Angelo Pellicanò, arbitro con una significativa esperienza alle spalle, avendo diretto una trentina di gare in Serie B. La sua presenza ha contribuito a dare ulteriore valore tecnico all’incontro, inserendosi in una mattinata nella quale ogni ruolo ha avuto la propria importanza.

Per CSAIn, una presenza istituzionale significativa, con il presidente nazionale Salvatore Spinella e il consigliere nazionale Giuseppe Lombardo, a testimonianza dell’attenzione dell’ente verso iniziative capaci di coniugare attività sportiva, partecipazione e solidarietà.

Proprio il lavoro di squadra è stato uno degli elementi più importanti della giornata. La collaborazione tra Rotary, Magistrati Catania, CSAIn e gli organizzatori ha dimostrato come la condivisione di competenze, energie e obiettivi possa dare vita a manifestazioni dal forte valore sociale. Un impegno corale, nel quale ciascuno ha contribuito alla riuscita dell’appuntamento, mettendo al centro il significato più autentico dello sport. E va sottolineato in questa direzione l’impegno e la passione di Pianeta Vacanze Consulting. Proprio Maurizio Ciancio, punto di riferimento della società, spiega: “Orgogliosi e fieri di aver dato il nostro contributo alla riuscita della manifestazione per un fine nobile”

La presidente del Rotary Club Valverde Terra dei Ciclopi, Carla Maria Sofia Ierna, ha promosso l’iniziativa nel segno di End Polio Now, il programma attraverso il quale il Rotary International porta avanti da decenni la sfida per liberare definitivamente il mondo dalla poliomielite. Una battaglia che ha già raggiunto risultati straordinari, ma che necessita ancora di attenzione, risorse e partecipazione.

“Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa perché crediamo che la solidarietà debba tradursi in gesti concreti e capaci di coinvolgere la comunità. Con End Polio Now, il Rotary rinnova il proprio impegno nella lotta alla poliomielite, una sfida globale che richiede ancora sensibilizzazione, sostegno e partecipazione. Ringrazio i soci dei club dell’area etnea e l’Associazione Sportiva Magistrati Catania per aver condiviso con entusiasmo questa giornata. Lo sport si è dimostrato ancora una volta uno straordinario veicolo di valori e aggregazione. Insieme possiamo contribuire a sostenere la campagna vaccinale e l’obiettivo di un mondo libero dalla poliomielite”

Il presidente nazionale Csain, Salvatore Spinella, ribadisce l’impegno dell’ente nella promozione dei valori sani dello sport. “Questo è lo sport che vogliamo: inclusivo, capace di promuovere solidarietà e generare ricadute positive sulla società. L’evento di oggi si inserisce nel progetto nazionale “Muovi la cultura” e testimonia la piena sintonia tra CSAIn, la squadra dei magistrati e il Rotary. Siamo felici di sostenere iniziative che mettono lo sport al servizio di cause importanti, come la lotta alla poliomielite. La collaborazione con il mondo della magistratura, già sperimentata in occasione del Torneo nazionale dei magistrati, conferma quanto sia fondamentale fare sistema per raggiungere obiettivi comuni. È attraverso una rete sana, fondata sulla collaborazione e sulla partecipazione, che possiamo coinvolgere la comunità e trasmettere messaggi positivi. Lo sport diventa così uno strumento concreto di inclusione, solidarietà e crescita sociale”.

Il team manager dell’As Magistrati, Angelo Busacca, avvocato generale della Corte d’Appello, ribadisce l’impegno dell’associazione: “La solidarietà è un appuntamento al quale non manchiamo mai. Quando riusciamo a dedicare qualche ora del nostro tempo libero a iniziative come questa, coinvolgendo soprattutto i ragazzi, lo facciamo con grande piacere. Molti dei nostri giocatori lavorano fuori Catania e devono affrontare ulteriori sacrifici per essere presenti, ma lo fanno volentieri, con la voglia di giocare e di contribuire alla raccolta fondi.

La nostra attività sportiva si sviluppa anche attraverso il Torneo delle Professioni, che rappresenta un importante momento di preparazione in vista del Campionato nazionale. Si gioca ogni sabato, con un impegno significativo per tutti, ma è anche un’occasione per mantenere vivo il gruppo e far crescere la squadra. Inoltre, grazie ai tanti giovani che hanno superato recentemente il concorso, stiamo rinnovando il nostro parco giocatori, guardando al futuro con entusiasmo”.