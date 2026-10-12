Tromba d’aria a Marsala, ingenti danni alle aziende agricole: Confagricoltura Trapani chiede interventi immediati

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Redazione di Hashtag Sicilia
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Trapani, 12 ottobre 2026 In seguito alla violenta tromba d’aria che ha colpito il Comune di Marsala, diverse aziende agricole associate hanno subito ingenti danni alle strutture, agli impianti, ai vigneti, agli oliveti e ai magazzini rurali.

L’evento calamitoso non ha colpito solo il mondo agricolo, ma la città tutta e l’intero territorio circostante, mettendo in ginocchio famiglie, imprese e cittadini.

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Confagricoltura Trapani esprime vicinanza a tutte le aziende colpite e alla società civile marsalese e si fa parte attiva nel chiedere un intervento immediato e concreto.

L’associazione auspica una risposta rapida da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, della Protezione civile regionale e della Presidenza della Regione Siciliana, a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale e da ristori immediati per le aziende agricole danneggiate. Altrettanto urgenti la messa in sicurezza della città, degli impianti e del territorio e il ritorno alla normalità, nel più breve tempo possibile, di tutta l’area colpita.

Confagricoltura Trapani ha già attivato i propri tecnici e i propri sportelli per il censimento dei danni e per fornire assistenza alle aziende nella presentazione delle segnalazioni.

Il commissario di Confagricoltura Trapani
Alessandro Vita

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