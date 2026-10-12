Tromba d’aria a Marsala, ingenti danni alle aziende agricole: Confagricoltura Trapani chiede interventi immediati

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Trapani, 12 ottobre 2026 – In seguito alla violenta tromba d’aria che ha colpito il Comune di Marsala, diverse aziende agricole associate hanno subito ingenti danni alle strutture, agli impianti, ai vigneti, agli oliveti e ai magazzini rurali.

L’evento calamitoso non ha colpito solo il mondo agricolo, ma la città tutta e l’intero territorio circostante, mettendo in ginocchio famiglie, imprese e cittadini.

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Confagricoltura Trapani esprime vicinanza a tutte le aziende colpite e alla società civile marsalese e si fa parte attiva nel chiedere un intervento immediato e concreto.

L’associazione auspica una risposta rapida da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, della Protezione civile regionale e della Presidenza della Regione Siciliana, a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale e da ristori immediati per le aziende agricole danneggiate. Altrettanto urgenti la messa in sicurezza della città, degli impianti e del territorio e il ritorno alla normalità, nel più breve tempo possibile, di tutta l’area colpita.

Confagricoltura Trapani ha già attivato i propri tecnici e i propri sportelli per il censimento dei danni e per fornire assistenza alle aziende nella presentazione delle segnalazioni.

Il commissario di Confagricoltura Trapani

Alessandro Vita