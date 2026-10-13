Palermo, incontro con la scrittrice Sandra Guddo: appuntamento il 14 ottobre a Villa La Favorita

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Promossa dall’Associazione Nuova Althea, Fondazione Arte al Centro e BCsicilia, si terrà mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 16,30 presso il Circolo unificato Esercito “La Favorita” in via della favorita, 3 a Palermo, l’incontro con la scrittrice Sandra Guddo. Dopo l’introduzione di Michele Cutillo, Presidente dell’Associazione Nuova Althea dialogherà con l’Autrice, Francesco Pintaldi, Presidente della Fondazione Arte al Centro. Coordinerà l’incontro Alfonso Lo Cascio, Giornalista, Presidente regionale di BCsicilia.

Sandra Vita Guddo Nata a Palermo dove vive ed opera, si è laureata in filosofia con il massimo dei voti e pubblicazione della tesi di laurea. Ottiene l’abilitazione per la docenza negli Istituti Superiori in Materie Letterarie e Latino, e in Italiano e Storia. Vincitrice nel Concorso a cattedra in Scienze Umane, viene inserita dal Miur di Palermo, come Psicopedagogista, nel progetto contro la dispersione. Da qui nasce la sua prima opera “Tacco 12 Storie di ragazze di periferia” adottata successivamente da alcune scuole come testo base per la scrittura creativa e la lettura. É autrice dei romanzi “Le Geôlier”, “Nella tana del riccio”, della raccolta di novelle “Ciciri” e “”Gramigna” e della silloge “Amo il chiaroscuro” e “Ho sciolto al vento i miei capelli”. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio alla Carriera, Premio alla Cultura, alla Critica Letteraria e Premio Internazionale Franz Kafka per l’Immaginazione. Collabora con diverse testate giornalistiche in Italia e all’estero, con milioni di visualizzazioni. Insegna Scrittura Creativa ed organizza eventi: tra questi il “Premio letterario Sant’Erasmo-Nautilus”, “La Via dei Librai al Cassaro” e reading poetico a “Una Marina di Libri”.

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