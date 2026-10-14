Cittadinanza, il senatore Giacobbe a Sydney: «Il riacquisto è il risultato di anni di impegno parlamentare. Ora partecipazione e nuove opportunità per le nostre comunità»

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Il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di connazionali che l’avevano perduta, reso possibile anche grazie al lungo impegno parlamentare del Senatore Francesco Giacobbe (PD), è stato uno dei momenti più significativi di Italianità 2026, la manifestazione organizzata domenica 11 ottobre dal Comites del New South Wales a Five Dock, Sydney.

Durante l’evento, che ha celebrato cinque anni di attività del Comites, sono stati consegnati riconoscimenti simbolici ad alcuni connazionali che hanno recentemente riacquistato la cittadinanza italiana. Un momento particolarmente emozionante, che ha dato un volto e una storia a una battaglia condotta per anni nelle istituzioni.

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«Vedere oggi tanti connazionali tornare a essere formalmente cittadini italiani è per me motivo di grande soddisfazione. È un risultato per il quale ho lavorato a lungo in Parlamento, attraverso iniziative legislative, emendamenti e un impegno costante per riconoscere i diritti di chi aveva perso la cittadinanza, spesso in seguito all’acquisizione di quella australiana. Parliamo di persone che non hanno mai smesso di sentirsi italiane, che hanno continuato a custodire la nostra lingua, le nostre tradizioni e il legame con il Paese d’origine», ha dichiarato Giacobbe.

Il Senatore ha sottolineato come questo risultato rappresenti un passo importante, ma non esaurisca il lavoro necessario per tutelare i diritti degli italiani all’estero e delle nuove generazioni.

«Il riacquisto della cittadinanza è una conquista concreta, ma dobbiamo continuare a lavorare affinché il legame con l’Italia possa essere riconosciuto e trasmesso anche ai figli e alle generazioni future. La cittadinanza non è soltanto una condizione giuridica: è appartenenza, memoria, identità e continuità tra generazioni».

Giacobbe ha quindi rivolto un appello alla diffusione delle informazioni sulle opportunità previste dalla normativa e sulle relative scadenze.

«È fondamentale che tutti i connazionali interessati siano informati e possano esercitare i propri diritti. La scadenza di maggio 2029 può sembrare lontana, ma arriverà rapidamente. Dobbiamo lavorare insieme, istituzioni, Comites e associazioni, affinché nessuno perda questa opportunità per mancanza di informazioni».

Alla manifestazione hanno partecipato il Console Generale d’Italia a Sydney, Gianluca Rubagotti, il presidente del Comites NSW, Luigi Di Martino, rappresentanti delle associazioni e numerosi esponenti della comunità italiana.

Il Senatore ha ringraziato Luigi Di Martino e tutti i componenti del Comites per il lavoro svolto nel corso del mandato, esprimendo particolare apprezzamento per un impegno che ha contribuito a rafforzare il rapporto tra le istituzioni e la comunità.

In vista delle prossime elezioni dei Comites, Giacobbe ha inoltre rivolto un appello alla partecipazione democratica.

«Invito tutti i connazionali a partecipare al voto per il rinnovo dei Comites. Sono organismi fondamentali per dare voce alle esigenze delle nostre comunità, promuovere iniziative e mantenere vivo il rapporto con le istituzioni italiane. La partecipazione è il primo passo per costruire una rappresentanza forte e capace di interpretare i cambiamenti della nostra collettività».

«A Lisa e a tutti i candidati rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo, con l’augurio che questa sia una campagna elettorale serena, rispettosa e soprattutto ricca di contenuti, idee e proposte concrete. Le nostre comunità hanno bisogno di confronto, partecipazione e progetti per il futuro. Le elezioni sono un momento importante della vita democratica, ma il vero impegno comincia il giorno dopo, quando occorre trasformare le proposte in attività e risultati al servizio dei connazionali».

Nel suo intervento, Giacobbe ha infine richiamato la necessità di una visione strategica per rafforzare la presenza italiana in Australia e nel mondo.

«L’Italia deve investire con convinzione nella promozione della propria lingua e cultura e nella costruzione di reti professionali, culturali, economiche e soprattutto sociali. Le nostre comunità rappresentano una risorsa straordinaria, non soltanto per la storia dell’emigrazione, ma anche per le opportunità che possono contribuire a creare nel futuro».

«Le relazioni più solide e durature sono quelle costruite sulle persone, sulla fiducia e sulla capacità di lavorare insieme. È da qui che dobbiamo ripartire per rafforzare il legame tra l’Italia e le sue comunità nel mondo», ha concluso Giacobbe.