Diritto, intelligenza artificiale ed economia: all’Università di Catania un incontro con Mariano Sciacca e Alessandro Profumo

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Il futuro prende la parola: venerdì 16 ottobre, alle 15,30, l’auditorium “Giancarlo De Carlo” dell’ex Monastero dei Benedettini (Piazza Dante, 32 – Catania) ospiterà l’incontro “Conoscenza e cambiamento – Diritto, intelligenza artificiale, economia e nuove opportunità”. L’iniziativa è promossa dall’Università di Catania insieme alla Fondazione Siciliae Studium Generale 1434.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del rettore Enrico Foti e del vicepresidente della Fondazione Francesco Tornatore. L’introduzione e la moderazione del dibattito saranno curate da Giusella Finocchiaro, professoressa ordinaria di Diritto privato all’Università di Bologna e tra i massimi esperti di diritto delle nuove tecnologie.

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Il cuore dell’ioncontro sarà l’intersezione tra le sfide giuridiche dell’era digitale e le dinamiche dell’economia globale. Il presidente del Tribunale di Catania Mariano Sciacca presenterà “Giustizia e High Risk AI System”, sua recente opera monografica dedicata all’impatto dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio sul sistema giudiziario. Il volume esplora il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica, riserva di giurisdizione e salvaguardia della responsabilità decisionale e dell’integrità cognitiva del magistrato, proponendo una “terza via” costituzionalmente orientata nell’era dell’AI Act.

Seguirà l’intervento di Alessandro Profumo, manager di lungo corso e figura di spicco del panorama finanziario e industriale italiano ed europeo, già amministratore delegato di UniCredit. Nella sua lectio magistralis dal titolo “Economia della conoscenza, opportunità e cambiamenti necessari”, Profumo traccerà una panoramica sulle trasformazioni strutturali necessarie per guidare l’economia della conoscenza, analizzando come l’innovazione tecnologica e le nuove competenze possano tradursi in reali opportunità di sviluppo strategico.