Porta (PD): “L’insegnamento dell’emigrazione nelle scuole non può essere un fatto episodico. Si proceda all’approvazione della relativa proposta di legge”

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“Da due anni è ferma in Parlamento una proposta di legge, a mia prima firma, sull’insegnamento multidisciplinare dell’emigrazione nelle scuole italiane.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo aver diramato all’inizio dell’anno scolastico una circolare con la quale si invitavano tutte le scuole di ogni ordine e grado ‘a favorire lo studio di momenti storici, tematiche economiche e sociali, eventi politici, aspetti culturali ed antropologici legati all’emigrazione italiana’ è tornato in questi giorni sul tema grazie ad un “Protocollo d’intesa per promuovere la conoscenza dell’emigrazione italiana nelle scuole” sottoscritto dal Ministro del MIM Valditara e dal Presidente della NIAF americana Allegrini”. “Tutte iniziative lodevoli ma che in assenza di un quadro normativo stabile e coerente rischiano di rimanere estemporanee quando non propagandistiche”.

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“Credo sia arrivato il momento di procedere senza indugi e ulteriori ritardi all’approvazione della legge; in questi mesi ho confermato più volte al governo e alla maggioranza la disponibilità ad apportare al testo quelle modifiche necessarie a farlo diventare un patrimonio comune del Parlamento e auspico che nelle prossime settimane si possa procedere unitariamente in questa direzione”.