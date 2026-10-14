U.I.R. al Trapani Film Festival 2026: cultura cinematografica, impegno sociale e valorizzazione del territorio

- Pubblicità -

Trapani – – Il delegato territoriale di Palermo dell’U.I.R. – Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS, Cav. Dott. Nicola Barretta, vicepresidente regionale, ha partecipato al “Trapani film Festival 2026” che si è tenuto dall’8 all’11 ottobre e che ha visto l’Uir patrocinare tale iniziativa.

Il Festival nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura cinematografica quale strumento di crescita sociale, occasione di confronto costruttivo e opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale e umano del territorio. L’iniziativa favorisce il dialogo tra università, istituzioni, professionisti del settore cinematografico, associazioni e cittadinanza attiva, creando uno spazio d’incontro tra esperienze, competenze e sensibilità differenti.

- Pubblicità -

L’Università degli Studi di Palermo, partner della manifestazione, ha contribuito a un progetto che ha proposto proiezioni cinematografiche, incontri e momenti di approfondimento culturale, coinvolgendo studenti, docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo locale.

“L’Unione Insigniti ha concesso il proprio patrocinio gratuito- sottolinea il cav. Barretta- al Trapani Film Festival 2026, riconoscendo il valore culturale e sociale della manifestazione e la sua coerenza con i principi e le finalità associative”.

Tra i protagonisti intervenuti, l’attore Antonio De Matteo, la cui professionalità e disponibilità hanno contribuito ad arricchire il dialogo con il pubblico e a valorizzare il talento artistico italiano.

La partecipazione dell’U.I.R. si è conclusa l’11 ottobre con un gesto simbolico di amicizia e riconoscenza: il Cav. Dott. Nicola Barretta ha consegnato alla prof.ssa Elisa Colletti, ricercatrice in Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo e docente coinvolta nella realizzazione dell’iniziativa, un crest in ceramica dell’associazione, quale segno di apprezzamento per l’impegno profuso nell’organizzazione e nella realizzazione del Festival.