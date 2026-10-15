Agroalimentare: tra innovazione e sostenibilità, a Palermo si presenta il progetto Smart Food

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Il settore agroalimentare si prepara a una svolta grazie a “Smart Food – Produrre con Intelligenza”, il progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa INTERREG programma Italia – Malta presenterà la sua piattaforma in un workshop dedicato alle imprese il 16 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:30, presso la Sede CNA Palermo (Via Rosolino Pilo 20).

L’evento, si propone come un momento di confronto cruciale per imprenditori, tecnici e stakeholder del settore. L’obiettivo è esplorare come le nuove tecnologie possano rivoluzionare il modo di produrre cibo, rendendo le aziende più competitive e sostenibili.

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Il programma della giornata

I lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali di Domenico Provenzano, Presidente CNA Palermo. A seguire, il giornalista Matteo Scirè introdurrà il progetto, illustrandone le finalità e le opportunità per il territorio.

Il cuore della mattinata sarà dedicato agli interventi tecnici, con relatori che offriranno una visione a 360 gradi sulle potenzialità del settore: Carmelo Tudisco (Coordinatore CNA Agroalimentare Palermo) analizzerà le dinamiche del comparto locale; Luca Gazzara (Esperto in Agrosistemi Mediterranei) porterà il focus sulle specificità del territorio; Francesco Cucchiara (Esperto in A.I. applicata ai sistemi economici e Agroalimentari) illustrerà come l’intelligenza artificiale possa essere applicata concretamente alla filiera produttiva.

La giornata proseguirà con uno spazio dedicato alle imprese, condotto da Michele Calandra e Girolamo Polizzi, consulenti d’impresa e life coach Integra, che guideranno i partecipanti in un momento di networking e confronto diretto.

Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda moderata da Matteo Scirè, focalizzata sull’interazione tra imprese, potenziali partner e lo sviluppo della filiera corta. Chiuderà i lavori un workshop laboratoriale, coordinato da Calandra e Polizzi, pensato per raccogliere spunti, esigenze e indicazioni utili per plasmare il futuro della piattaforma Smart Food.

Un’opportunità per il territorio

“Smart Food” non è solo un convegno, ma l’inizio di un percorso volto a creare una rete solida tra innovazione tecnologica e tradizione agricola. L’invito è rivolto a tutti gli operatori del settore che desiderano comprendere come l’intelligenza artificiale e i nuovi modelli organizzativi possano aumentare il valore del Made in Italy agroalimentare.