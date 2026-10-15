Il cinema indipendente accende Catania: al via la 15ª edizione del Catania Film Fest

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Luci in sala e riflettori puntati sul grande schermo: si prepara al debutto la 15ª edizione del Catania Film Fest – Il Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo. Dall’11 al 14 novembre 2026, gli spazi creativi di Zo Centro Culture Contemporanee diventeranno il cuore pulsante di un racconto collettivo fatto di 32 opere in concorso (10 lungometraggi e 22 corti) provenienti da più di 10 Paesi, impreziosite da un ricco parterre di anteprime assolute, internazionali, nazionali e regionali.

Guidata dalla direzione artistica di Emanuele Rauco e Cateno Piazza, la manifestazione si riconferma un osservatorio privilegiato sui cambiamenti del mondo contemporaneo, intrecciando memoria, tematiche sociali urgenti e nuovi linguaggi visivi. A guidare La Grande Giuria in veste di Presidente Onorario sarà il celebre regista e sceneggiatore spagnolo Oliver Laxe, simbolo di un cinema d’autore internazionale coraggioso e senza confini. Il gran finale della manifestazione sarà condotto dall’attrice e presentatrice catanese Nicol Angelozzi.

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LE SEZIONI IN CONCORSO

Catania Film Euro Mediterranea

Cinque visioni d’autore che travalicano le frontiere per esplorare identità e trasformazioni del nostro tempo, pronte a raccogliere il testimone da Sotto il cielo grigio (Under the Grey Sky) di Mara Tamkovich, trionfatore della scorsa edizione:

Via Plebiscito Under the Volcano di Sabine Carbon e Felix Oehler (Germania) – Anteprima internazionale

The Name of the Song di Oguz Anbarli (Turchia) – Anteprima nazionale

Sea Sisters di Brunella Fili (Italia/Norvegia) – Anteprima siciliana

From Gaza with Love di Suhail Nassar e Charles Villa (Francia) – Anteprima siciliana

Aylan’s Dream / El sueño de Aylan di Alex Agüera (Spagna) – Anteprima siciliana

Catania Film Italiana

Un’istantanea vivace e caleidoscopica del panorama nazionale, tra documentario, commedia e dramma:

Il caso Martoglio di Fabio Fagone – Anteprima assoluta

La mia anima ha fretta di Giuseppe Contarino – Anteprima siciliana

Era di Vincenzo Marra – Anteprima siciliana

Si sveglia e sbadiglia, il gatto; poi l’amore di Federico Francioni e Samuele Sestieri – Anteprima siciliana

Non succederà più di Arianna Proietti Mancini – Anteprima siciliana

Catania Corto Euro Mediterranea

Uno spazio ad alta energia dedicato ai nuovi talenti e alla sperimentazione del formato breve, con cortometraggi da Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Lituania, Croazia, Paesi Bassi e Grecia:

Ai ruderi (B. Cilia, M. Farruggio); All In (K. Matvejevaitė); Amanti a mano armata (C. Rizzuto); Heavenly Bodies/Cuerpos celestes (J. Mateos, D. Pallarés); Il colore del salt (M. Mche); Io sono come te (L. Maugeri); La talpa (M. Santoro); La morte dell’arte (M. Vitale); Normal (L. Panah-Izadi); Oh Boys (A. Donato); Paralleles (E. Catania, L. Mannino); Passion Club (M. Capuano); Perigrafia. La città fuori fuoco (F. Faraci); Punti nascosti (B. Baldacci); Sons of the Sea (R. Patterson); The Border (C. Fumo); Those Dirty Things/De aquellos polvos (C. Gaspà Giribets); The Finding (E. Lo Re); Kite (T. Psichogios); Yukiko torna a casa (M. Granata); Wires (M. Russo); White Whiter Whitest Black (M. Leonardi).

UN PONTE CULTURALE PER LA CITTÀ

Tagliando il prestigioso traguardo delle quindici edizioni, il Catania Film Fest si conferma un faro culturale essenziale, capace di trasformare la città etnea nel punto d’incontro ideale tra Europa e Mediterraneo e di dare voce a storie indipendenti altrimenti escluse dai circuiti commerciali standard.

La manifestazione è realizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo con il sostegno del Ministero della Cultura (MiC) – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e della Sicilia Film Commission.

Gode del patrocinio di: Città Metropolitana di Catania, Comune di Catania, Università degli Studi di Catania, Accademia di Belle Arti di Catania, Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia (FCS) e Rete UNESCO dei Festival Culturali del Val di Noto.