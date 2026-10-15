Rugby, il CUS Catania torna in Serie A dopo oltre 60 anni!

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CATANIA – Sessant’anni e non sentirli! Oltre mezzo secolo di lavoro e impegno costanti per tornare a disputare il campionato di Serie A, oggi il secondo livello nazionale del rugby italiano.

L’ultima apparizione in Serie A del CUS Catania Rugby risale alla stagione sportiva 1963-64 che vide imporsi il Rovigo. Precedentemente, il CUS Catania aveva fatto una breve apparizione in A nella stagione 1957-58 (perdendo i play-out salvezza contro la S.S. Lazio).

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Ed è proprio con la blasonata formazione laziale che domenica 18 ottobre alle ore 15.30 alla Cittadella universitaria, il CUS Catania Rugby farà il suo esordio nel campionato italiano di Serie A.

Dopo aver concluso la stagione regolare 2025-26 al secondo posto e aver disputato i play off promozione ai massimi livelli, con il ripescaggio in A ufficializzato dalla FIR il 27 luglio scorso, il CUS Catania Rugby archivia il decennale ciclo di militanza in serie B e ora dovrà competere contro squadre di grande livello che militano in A da svariati anni.

Le avversarie che troverà lungo il suo cammino sono il frutto di progetti dal grande valore territoriale: Rugby Gubbio 1984, Unione Rugby San Benedetto; L’Aquila Rugby 2021; Pol. S.S. Lazio 1927; Polisportiva Paganica Rugby; Primavera Rugby; RNA (Amatori Rugby Napoli); Rugby Lions Alto Lazio; Rugby Perugia; Rugby Roma Olimpic 1930 e US Roma Rugby.

Il campionato articolato in 22 giornate tra andata e ritorno, vede la partecipazione del CUS Catania nel Girone 4 a trazione centro-meridionale, con molte formazioni laziali e abruzzesi. Ed anche squadre umbre, marchigiane e campane, per un totale di 12 società nel girone che dal 18 ottobre 2026 e fino al 25 aprile 2027 daranno spettacolo nel corso del lungo periodo.

Nonostante il livello sia molto alto ed equilibrato le squadre che si prospettano più ostiche sono Unione Rugby San Benedetto (terzo posto nella scorsa stagione), L’Aquila Rugby 2021 (che ha concluso al quarto posto), e i due club neopromossi come il CUS Catania, il Rugby Lions Alto Lazio e il Rugby Perugia, che nella scorsa stagione hanno dimostrato grandissime doti dominando il campionato di serie B concluso lo scorso maggio.

LA FORMAZIONE CUSINA, I RICONFERMATI, LE NEW ENTRY, GLI ATLETI STRANIERI

La formazione composta da 49 elementi, è stata mantenuta per quasi la totalità dei giocatori; in 43 tra riconfermati dalla scorsa stagione e rientri da infortuni – dimostrazione di quanto sia forte la volontà di ripetere, e ancor più migliorare, lo straordinario campionato disputato lo scorso anno, e 4 new entry, di cui 2 stranieri, gli argentini della provincia di Córdoba, Gauna Nicolas e Lopez Martinez Tomas Ignacio (rispettivamente mediano di apertura e primo/secondo centro) fondamentali per incrementare l’efficacia dell’attacco, dare una maggiore solidità difensiva e fornire una migliore rotazione in ruoli chiave come quelli ricoperti. Fanno parte della rosa anche i due U18, transitati nella prima squadra per il passaggio di categoria Seniores. Una giovanissima linfa che unita ai rientri in rosa di giocatori d’esperienza consentirà un livello tecnico di qualità e profondità.

Una formazione ricca e composita, dunque, che ha al suo interno molti giocatori cresciuti nel vivaio cusino e ben 14 studenti-atleti iscritti in differenti Corsi di laurea dell’Ateneo di Catania. Prova evidente che il connubio studio e sport, anche ad alti livelli, sia un binomio che si può portare avanti pur in presenza di un impegno così pressante qual è un campionato nazionale di serie A.

Coniugare la doppia carriera sportiva-universitaria, è uno dei punti fermi del CUS Catania, oltre che costante stimolo affinché si vada progressivamente verso una regolamentazione della Dual Career per consentire agli studenti-atleti di eccellere nelle attività sportive tanto quanto in quelle universitarie.

Confermato anche per questa stagione nel doppio ruolo di capo allenatore e atleta Luca Mammana, al fianco di Giulio Di Mauro assistente allenatore nonché atleta.

Il nascente progetto rugbistico vede anche la partecipazione della squadra cadetta al campionato di Serie C, già ufficialmente iscritta, composta da atleti iscritti all’Università di Catania che disputerà le partite anche con alcuni giocatori della serie A, rispettando i dovuti limiti imposti dal regolamento per un corretto minutaggio sul campo da gioco. Alla guida della formazione cadetta ci sono il tecnico Mario Camorali e il Team Manager Matteo Cinquerrui.

PRIMA SQUADRA FORMAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2026/27 – SERIE A

*atleti confermati dalla scorsa stagione

Abate Edoardo Carmelo* – mediano di apertura (studente Unict – Corso di laurea in Medicina) Agosta Enrico* – pilone Artale Leonardo* – tallonatore (rientro da infortunio) Aloé Antonino* – pilone Barcella Leonardo* – centro (studente Unict – Corso di laurea in Medicina) Bucisca Dennis* – estremo Cartarrasa Vincenzo* – tallonatore Catalano Ottavio* – seconda linea Colombrita Paolo*- ala (studente Unict – Corso di laurea in Scienze motorie) D’Arrigo Emanuele* – pilone Daupi Sevian* – utility back De Maria Concetto* – flanker Di Mauro Giulio* – utility Back Di Sano Mario* – terza linea (capitano) Falcone Enrico – seconda linea (rientra al CUS dopo anni che era lontano da Catania) Finocchiaro Alfio Salvatore* – flanker Giammario Igor Vittorio* – mediano di mischia Guarrera Mario Sebastiano* – centro (rientra al CUS dopo due anni che era lontano da Catania) Giustolisi Luca* – seconda linea (studente Unict – Corso di laurea in Farmacia) Gauna Nicolas – mediano di apertura (new entry) Ingrassia Andrea* – *numero 8 (studente Unict – Corso di laurea in Fisioterapia) Irato Diego* – *flanker/numero 8 Latino Christian* – pilone (studente Unict – Corso di laurea in Infermieristica) Laudani Alfio* – ala Leonardi Carlo Rosario* – centro Liotta Enrico Maria Antonio – tallonatore (rientra dopo infortunio) Lopez Martinez Tomas Ignacio – primo/secondo centro (new entry) Lucenti Stefano*- estremo Mammana Alfio Luca* – seconda linea Mammana Carlo – seconda linea (rientra dopo inattività) (studente Unict – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura) Marsiglia Mattia* – pilone (studente Unict – Corso di laurea in Scienze geologiche) Mazzoleni Matteo*- centro (studente Unict – Corso di laurea in Lettere Moderne) Motta Antonio Cesare – flanker (rientra dopo infortunio) (studente Unict – Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria) Murabito Graziano Federico* – centro (studente Unict – Corso di laurea in Fisica) Panebianco Marco Valerio* – pilone Puglisi Emiliano Luca – utility back (new entry) Rizzo Francesco* – seconda linea/numero 8 Rizzo Dario* – ala Rocca Monè* – ala (studente Unict – Corso di laurea in Storia, politica e relazioni internazionali) Russo Matteo* – utility back Russo Giancarlo*- tallonatore Samperi Damiano*- pilone Suaria Giovanni Marco – pilone (new entry) Scuto Ruggero – flanker (U18 passaggio di categoria Seniores) (studente Unict – Corso di laurea in Lingue e culture europee, euroamericane e orientali) Velis Giorgio – tallonatore (Under 18 passaggio di categoria Seniores) (studente Unict – Corso di laurea Giurisprudenza) Virgillito Antonio Gabriele* – tallonatore Zaia Enrico* – ala Zappalà Giulio* – ala Zuccarello Natale Giorgio* – flanker

STAFF PRIMA SQUADRA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

· capo allenatore – Luca Mammana

· assistente allenatore – Giulio Di Mauro

· direttore tecnico – Giuseppe Costantino

· preparatore atletico – Roberto Cafaro

· direttore sportivo – Tino Lazzara

· dirigente accompagnatore – Alberto Toscano

· dirigente accompagnatore – Giulio Di Mauro

· resp. sezione Rugby CUS Catania – Nino Puleo