Transizione digitale, sostenibilità e ZES unica: accordo Sicindustria-BPER Banca per sostenere la crescita delle imprese

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Più rapidità nell’accesso al credito, maggiore capacità di investimento e un supporto concreto alle imprese chiamate ad affrontare le trasformazioni dei prossimi anni. È questo il senso dell’accordo quadro sottoscritto ieri, mercoledì 14 ottobre a Palermo, nella sede degli industriali, dal presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e dal direttore regionale Calabria e Sicilia di BPER Banca, Salvatore Pulignano.

L’intesa punta a sostenere gli investimenti nelle filiere strategiche per l’economia regionale, a partire da energia e ambiente, agroalimentare, turismo e blue economy, con particolare attenzione al sistema portuale, alla logistica e alla cantieristica. Sul fronte della transizione e dell’innovazione, il sostegno riguarderà inoltre i programmi di efficientamento energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, la digitalizzazione, la cybersecurity e l’innovazione nell’ambito di Industria 4.0. L’accordo prevede anche attività di informazione e consulenza per favorire l’accesso alle opportunità della ZES Unica per il Mezzogiorno, del PNRR e dei Fondi Strutturali, aiutando le imprese a tradurre le risorse disponibili in progetti. Per le aziende associate a Sicindustria sono previste condizioni economiche dedicate e un impegno preciso sui tempi: BPER Banca fornirà infatti una risposta alle richieste di finanziamento entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa. “Ieri, mercoledì 14 ottobre – ha detto Rizzolo – a un imprenditore non basta sapere che esistono risorse per investire: deve sapere se può davvero contarci, in quali tempi e a quali condizioni. Quando un’azienda decide di acquistare un macchinario, ampliare uno stabilimento, risparmiare energia o entrare in un nuovo mercato, la velocità con cui arrivano le risposte può fare la differenza. Con questo accordo vogliamo dare alle nostre imprese più certezza e più strumenti per decidere. La Sicilia ha bisogno di imprese che investono, innovano e crescono. Abbiamo filiere strategiche da rafforzare e opportunità importanti, dalla ZES Unica ai fondi europei, che non possiamo permetterci di lasciare inutilizzate. Il nostro obiettivo è fare in modo che queste opportunità arrivino alle aziende e diventino cantieri, nuovi impianti, innovazione e occupazione. Per questo servono credito, competenze e tempi certi: è su questo terreno che Sicindustria vuole continuare a fare la propria parte”. L’intesa, della durata di un anno con rinnovo automatico, prevede inoltre incontri sul territorio, workshop e tavoli di lavoro tematici per individuare i fabbisogni dei diversi comparti e definire risposte coerenti con le caratteristiche delle singole filiere. Alle imprese saranno messi a disposizione anche strumenti di finanza sostenibile, forme di garanzia pubblica ed europea e soluzioni a sostegno dei rapporti finanziari lungo le filiere, oltre a strumenti per affrontare i principali rischi, compresi quelli legati alla cybersecurity e agli eventi catastrofali.

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“Il tessuto imprenditoriale siciliano – ha sottolineato Pulignano – dimostra dinamismo, capacità di innovazione e una forte propensione alla crescita. Con questo accordo confermiamo il nostro impegno a supportare gli investimenti legati alla transizione green dell’industria, allo sviluppo della filiera agroalimentare e alla crescita della blue economy, un settore strategico per la Sicilia. Il rafforzamento delle infrastrutture portuali dell’isola e la sua posizione naturale al centro delle rotte marittime rappresentano infatti un’opportunità crescente per consolidare il ruolo della Sicilia quale ponte sul Mediterraneo e verso i principali mercati internazionali, favorendo nuovi investimenti e occasioni di sviluppo per il territorio”.

Le imprese associate potranno accedere alle condizioni previste presentando un attestato di iscrizione a Sicindustria rilasciato da non più di tre mesi, rivolgendosi agli uffici dell’Associazione o alla rete delle filiali e dei Centri Imprese di BPER Banca presenti in Sicilia.