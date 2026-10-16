E’ ora che i governi si sveglino, perché agricoltori e autotrasportatori hanno ragione da vendere

- Pubblicità -

Governo e opposizione non dovrebbero sottovalutare le proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori che, in questi giorni, stanno interessando diverse aree del Mezzogiorno, con particolare intensità in Sicilia.

E non è escluso che, in assenza di risposte concrete, la protesta possa dilagare su tutto il territorio nazionale e crescere di intensità, con effetti devastanti nella distribuzione di beni essenziali per la collettività.

- Pubblicità -

Di fronte a questa mobilitazione, il silenzio dei principali mezzi di informazione, dalla Rai ai grandi quotidiani nazionali, rischia di esasperare ulteriormente gli animi, già particolarmente accesi.

Nel caso degli agricoltori, questa tensione crescente è alimentata da una morsa economica sempre più stringente: da un lato, l’aumento dei costi di produzione (gasolio, concimi, sementi, ecc.); dall’altro, la contestuale riduzione dei prezzi riconosciuti ai produttori agricoli dall’industria di trasformazione e dalla grande distribuzione. A tutto ciò si aggiungono le conseguenze del cambiamento climatico, che aggravano ulteriormente la situazione.

Un fenomeno, questo, che sta modificando profondamente il modo di fare agricoltura. Infatti spesso si verificano lunghi periodi di caldo estremo e siccità, che vengono però improvvisamente interessati da fenomeni di eccezionale violenza, con raffiche di vento e grandinate, capaci purtroppo di distruggere in pochi minuti il lavoro di mesi.

Da questo punto di vista l’agricoltura è il comparto che più di ogni altro vive quotidianamente gli effetti di questa instabilità climatica. Ne consegue l’urgenza di varare politiche e strumenti che aiutino le imprese ad adattarsi a questa nuova realtà climatica.

Questo perché quando una grandinata o un alluvione cancella un raccolto o distrugge un frutteto non si perde solo la produzione agricola: viene messo in discussione il reddito degli agricoltori e delle loro famiglie, gli investimenti realizzati negli anni e la possibilità di continuare a fare impresa.

Dietro ogni campo di grano, di leguminose o di un frutteto distrutto ci sono uomini e donne che ogni giorno producono cibo, custodiscono il territorio e mantengono vive le nostre campagne.

Ma se Sparta, piange Atene non ride.

Fuor di metafora, ai drammatici problemi che affliggono gli agricoltori si aggiungono quelli degli autotrasportatori. Anche questo settore, infatti, è duramente colpito dagli aumenti degli ultimi mesi, che non hanno interessato soltanto l’energia elettrica e il gas, ma anche il gasolio per autotrazione.

L’aumento di 60 centesimi al litro del gasolio comporta infatti, per ogni mezzo, un aggravio dei costi superiore ai 3 mila euro mensili, mettendo in seria difficoltà le piccole imprese di autotrasporto, molte delle quali hanno già fermato i propri mezzi; mentre altre rischiano di essere costrette a cessare definitivamente l’attività. Non meno critica è la situazione delle imprese di medie e grandi dimensioni, che, qualora non riuscissero a trasferire questi maggiori costi sui committenti, si vedrebbero costrette a ridimensionare le proprie attività o, nei casi più gravi, a sospenderle del tutto.

Una situazione, dunque, drammatica, che richiederebbe da parte del Governo e di tutte le forze politiche una maggiore capacità di ascolto e risposte concrete e immediate. Si assiste, invece, a un silenzio generalizzato, soprattutto da parte del Governo, che finora si è limitato a prendere atto dei modesti sconti sui carburanti applicati autonomamente da alcune aziende, come Eni e IP.

È vero: la Regione ha stanziato 15 milioni di euro a sostegno del settore dell’autotrasporto, ma le imprese non hanno ancora beneficiato di questi fondi. A rischiare di essere maggiormente penalizzate sono soprattutto le piccole aziende, poiché, secondo quanto emerge, i criteri di distribuzione delle risorse potrebbero favorire le imprese di medie e grandi dimensioni, a discapito di quelle più piccole, che rappresentano circa l’80% degli operatori del settore.

Urgono, quindi, interventi immediati e concreti da parte dei governi nazionale e regionale, che non penalizzino nessuno, ma che, al contrario, sostengano l’intero sistema delle imprese. Interventi da concordare, naturalmente, con i diretti interessati.

Riteniamo, pertanto, che i governi debbano istituire al più presto tavoli di confronto con gli agricoltori e gli autotrasportatori, per individuare le misure più opportune da adottare e gli interventi concreti da attuare.

In questo momento, la peggiore risposta che le istituzioni possano dare è il silenzio o, peggio ancora, la sottovalutazione dei problemi.

Se i governi continueranno ad assistere passivamente alla mobilitazione, sottovalutando le ragioni della protesta, spetterà alle forze di opposizione far sentire la propria voce e unirsi alle istanze degli agricoltori e degli autotrasportatori, esercitando una maggiore pressione sugli esecutivi nazionale e regionale, anche per evitare che le tensioni possano ulteriormente acuirsi.