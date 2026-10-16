Enna ospita i RinnovaMente Days, l’evento che mette a confronto imprese, istituzioni e scuole

Dal 20 al 23 ottobre i RinnovaMente Days di RWE: in programma l’inaugurazione del parco agrivoltaico Enna, approfondimenti su agrivoltaico e filiera agroalimentare e attività didattiche per gli studenti

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Dal 20 al 23 ottobre Enna ospita per la prima volta i RinnovaMente Days, la manifestazione promossa da RWE Renewables Italia dedicata alle energie rinnovabili e al confronto tra istituzioni, imprese, scuole e comunità locali sui temi della transizione energetica.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa si svolgerà presso il Dome RWE allestito all’Autodromo di Pergusa, con laboratori didattici, incontri istituzionali, seminari e attività divulgative. La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Enna, dell’Università degli Studi di Enna Kore e della Società Geografica Italiana.

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Nella giornata di apertura, il 20 ottobre, avrà luogo l’inaugurazione del parco agrivoltaico avanzato Enna, impianto da 9,5 MWac. Il progetto integra la produzione di energia solare con l’attività agricola: circa 400 ovini pascoleranno a rotazione nell’area e il latte sarà conferito a un caseificio locale per la produzione di formaggi della tradizione siciliana, tra cui il Pecorino Siciliano DOP e il Piacentinu Ennese DOP.

Nella stessa giornata si terrà il convegno istituzionale “Territori Rinnovabili: il valore di fare sistema per uno sviluppo condiviso”, con gli interventi del sindaco di Enna, del Country Chair di RWE Italia e di rappresentanti della Regione Siciliana, delle istituzioni e delle principali associazioni nazionali e locali. Al centro del confronto, il ruolo delle energie rinnovabili nello sviluppo economico e sociale dei territori, le opportunità per le filiere produttive e la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità.

Il 21 ottobre è in programma il seminario “Agrivoltaico: l’agricoltura che produce anche energia. Una nuova opportunità per la filiera agroalimentare”, dedicato agli aspetti agronomici, normativi e produttivi dell’integrazione tra agricoltura e generazione energetica. A seguire, una degustazione di prodotti della filiera agrivoltaica.

Nel corso delle quattro giornate, circa 1.000 studenti delle scuole del territorio parteciperanno a laboratori e attività interattive sulle fonti rinnovabili, la sostenibilità ambientale e il funzionamento degli impianti energetici, affiancati dagli esperti di RWE.

Tra le novità dell’edizione 2026, una navicella eolica recuperata e musealizzata, visitabile come spazio didattico per conoscere da vicino la tecnologia delle turbine e il processo di trasformazione del vento in energia elettrica.

I RinnovaMente Days rientrano nel programma “RinnovaMente, Sostieni il Futuro!”, attraverso cui RWE promuove iniziative di informazione, formazione e coinvolgimento delle comunità locali sui temi delle energie rinnovabili e della transizione energetica.