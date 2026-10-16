TTG, Federalberghi Palermo: “ogni euro investito nell’ospitalità ne attiva 3,30 nell’economia del Sud”

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Palermo deve trasformare la propria attrattività turistica in sviluppo la presidente di Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano, al Ttg, la fiera del turismo di Rimini, dove ha partecipato ai lavori del direttivo nazionale di Federalberghi.



“Palermo vive una stagione di opportunità straordinarie, ma dobbiamo guardare oltre i numeri delle presenze – continua la leader degli albergatori palermitani – Una destinazione è competitiva quando sa attrarre investimenti, migliorare i servizi, qualificare il lavoro e costruire un’offerta riconoscibile. Il futuro del turismo richiede una visione industriale”.



Una visione che la stessa Di Stefano, a margine dell’incontro, ha condiviso nel colloquio avuto con il presidente nazionale di Federalberghi Bernabò Bocca sulle prospettive del turismo palermitano e sulle strategie necessarie a rafforzarne il posizionamento sui mercati internazionali.



A sostenere questa prospettiva sono i dati del rapporto annuale 2026 “Turismo, Imprese & Territorio” di Srm, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. Secondo lo studio, nel Mezzogiorno ogni euro investito nel settore degli alloggi attiva 3,30 euro di produzione complessiva e 1,44 euro di valore aggiunto. Ogni milione di euro investito genera inoltre 23,6 unità di lavoro, rispetto alle 17,9 della media nazionale. Il 76,8% del valore aggiunto e l’84,3% degli effetti occupazionali rimangono nella stessa macroarea.



“Abbiamo bisogno di una città capace di competere con le grandi destinazioni europee: accessibile, sicura e organizzata. Occorre rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese, semplificare i percorsi amministrativi e creare condizioni favorevoli agli investimenti – conclude Di Stefano – Palermo possiede un patrimonio straordinario, ma da solo non basta. Bisogna trasformarlo in valore duraturo per le imprese, per chi lavora e per chi vive la città. Il futuro del turismo non si aspetta. Si prepara”.