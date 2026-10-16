Variazione di bilancio, stralciati emendamenti strategici per il settore vitivinicolo. Le Centrali Cooperative Siciliane: «Una scelta grave e inaccettabile»

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Le Centrali del movimento cooperativo siciliano condannano duramente lo stralcio di alcune norme a sostegno del comparto agricolo dalla variazione di bilancio regionale.

Erano misure urgenti, proposte unitariamente dal mondo cooperativo, legittime e coerenti con il quadro normativo vigente. Nessun vincolo ne impediva l’approvazione: lo stralcio è stato una scelta politica, e chi l’ha compiuta se ne assume per intero la responsabilità.

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«Ancora una volta l’agricoltura viene messa in fondo alla fila», dichiarano le Centrali. «Si è deciso di lasciare senza risposte migliaia di imprese già allo stremo, rinviando tutto alla prossima legge di stabilità. È un segnale gravissimo per chi continua a produrre, a dare lavoro e a presidiare i territori rurali e costieri. Ora i rinvii rischiano di trasformare la crisi in un danno irreversibile.». Le cantine sociali, infatti, aggregano decine di migliaia di soci viticoltori e rappresentano il 70% della produzione vitivinicola regionale.

«Il tempo delle rassicurazioni è finito. Servono atti concreti. Lasciare senza risposte i produttori vitivinicoli e le cantine significa mettere a rischio una parte significativa dell’economia agricola siciliana e dell’occupazione nei nostri territori. Difendere l’agricoltura non è una concessione alle categorie produttive, ma una precisa responsabilità politica, economica e sociale nei confronti della Sicilia».

Le Centrali chiedono al Governo regionale e all’Assemblea Regionale Siciliana di recuperare subito le misure stralciate, con un provvedimento dedicato e con tempi e risorse certi. Se non arriveranno risposte concrete, il movimento cooperativo valuterà ogni iniziativa a tutela delle imprese associate, non esclusa la mobilitazione.

Michele Cappadona, Gaetano Mancini, Filippo Parrino, Andrea Amico, Felice Coppolino

rispettivamente presidenti di: AGCI, Confcooperative, Legacoop, UNCI e UNICOOP