Caccamo (PA), Csa-Cisal: “Firmata la stabilizzazione di otto lavoratori socialmente utili”

- Pubblicità -

“La stabilizzazione di otto lavoratori socialmente utili del comune di Caccamo, in provincia di Palermo, è un’ottima notizia per le loro famiglie, che da oltre vent’anni aspettavano un futuro stabile, e per un ente che, lo ricordiamo, è in dissesto. Grazie all’impegno delle istituzioni e del nostro sindacato, abbiamo raggiunto l’obiettivo e garantito il rafforzamento degli uffici tecnici e amministrativi. Ringraziamo il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, il segretario comunale e gli uffici delle risorse umane e della ragioneria che, in un contesto finanziario difficile, hanno intrapreso la strada del rafforzamento della macchina amministrativa, ottenendo il via libera da Roma per la stabilizzazione con un contributo regionale. Come sindacato continueremo a seguire tutte le vertenze aperte in Sicilia che riguardano l’aumento ore e il riscatto dei contributi figurativi”. Lo dice Gianluca Cannella, segretario provinciale Csa-Cisal.