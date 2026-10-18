Cronaca. Doppio blitz della Polizia di Stato a San Cristoforo: un arresto per droga e un sequestro di armi e di una bomba a mano

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La Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, una vasta operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo per contrastare lo spaccio di droga e la circolazione di armi clandestine.

Ad eseguire l’attività sono stati i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania che hanno passato al setaccio diverse zone del quartiere.

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Il primo intervento ha riguardato la zona Ferrarotto – Angeli Custodi dove è stata scoperta l’attività di spaccio messa in piedi da un 28enne catanese, nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Durante la perquisizione della sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti, nascosti dentro il frigorifero. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 28enne è stato condotto in carcere, in attesa della convalida innanzi al Giudice per le indagini preliminari.

Parallelamente, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno compiuto un ulteriore blitz in uno stabile abbandonato e fatiscente in via Delle Mandre, sempre a San Cristoforo. In questo caso, l’accurata ispezione del locale ha permesso di scoprire un vero e proprio fortino di armi e ordigni. In particolare, sono stati recuperati una granata MK 2 a frammentazione, del tipo “ananas”, una pistola clandestina dotata di quattro cartucce e 25 grammi di cocaina.

Vista la portata particolarmente pericolosa della bomba a mano, è stato chiesto l’intervento sul posto del nucleo artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura che hanno recuperato in sicurezza l’ordigno bellico per farlo brillare in un luogo sicuro.