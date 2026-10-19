Caro gasolio, Schillaci (M5S): “ascoltare gli autotrasportatori e rivedere i criteri del decreto regionale”

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PALERMO – “Questa mattina ho incontrato gli autotrasportatori che stanno protestando davanti al porto di Palermo, raccogliendo le loro preoccupazioni e le perplessità sui criteri previsti dal decreto della Regione Siciliana per fronteggiare il rincaro del gasolio”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana. L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha annunciato 15 milioni di euro di risorse, con contributi fino a 50 mila euro per le imprese del settore. “Si tratta di un sostegno importante, ma ascoltando direttamente gli autotrasportatori sono emerse perplessità su alcuni criteri del provvedimento, che rischiano – aggiunge Schillaci – di non rispondere pienamente alle esigenze della categoria. Gli operatori lamentano di non essere stati ascoltati adeguatamente prima della definizione del decreto. Chiedo al governo della Regione di aprire un confronto concreto con le associazioni di categoria e di valutare le modifiche necessarie a rendere i contributi più efficaci e accessibili. Non basta stanziare risorse: bisogna assicurarsi che arrivino davvero alle imprese che stanno affrontando le conseguenze del caro carburante. Il governo regionale ascolti le richieste degli autotrasportatori e dia risposte concrete. Chi lavora ogni giorno e sostiene l’economia siciliana deve essere considerato prima di assumere decisioni che lo riguardano” – conclude Schillaci.