Dopo il restauro, riapre a Catania Santa Maria di Gesù. I Frati Minori di Sicilia: “Ora comincia il tempo più importante: abitarla”

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La bellezza custodita non come bene da contemplare a distanza ma come spazio da abitare, condividere e consegnare alle generazioni future: è questo il messaggio di rinascita e di speranza che arriva dalla cerimonia di riapertura a Catania di Santa Maria di Gesù dopo i lavori di restauro che hanno interessato la chiesa, il chiostro e diverse opere del complesso francescano.

È stato un momento di festa e di grande partecipazione corale quello vissuto dalla città nella serata di sabato 17 ottobre. Sul sagrato, davanti alle porte ancora chiuse, l’attesa della Comunità ha trasformato un gesto semplice in un’immagine potente: una chiesa pronta a tornare casa.

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L’apertura delle porte, lo spettacolo di luce e il videomapping hanno accompagnato il passaggio dalla memoria del restauro alla vita ritrovata dell’edificio, in un clima di emozione, speranza e gratitudine. A seguire, la Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, ha ricondotto il senso della serata al suo centro: non un monumento semplicemente riconsegnato alla città ma una Comunità chiamata a essere, essa stessa, fatta di “pietre vive”. Nel corso della celebrazione è stata svelata e benedetta l’epigrafe commemorativa dei lavori.

“La riapertura di Santa Maria di Gesù – ha detto l’Arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna – è un messaggio di speranza, non solo perché ricade nell’anno francescano ma anche perché è una chiesa bella e soprattutto vissuta. Il popolo di Dio che qui si raduna e il servizio della Comunità francescana fanno sì che questa sia una realtà viva che accoglie famiglie e persone di ogni età e permette di ascoltare la Parola, di essere edificati nel Signore. Le nostre chiese non sono dei musei, anche se hanno delle bellezze artistiche notevoli, ma riflettono la grandezza e la bellezza del mistero di Dio e permettono a chi vive e celebra i divini misteri in essa di avere a che fare con la bellezza di questo mistero che supera l’uomo e lo nutre profondamente”.

“L’emozione più forte – ha commentato Fra Massimo Corallo – è stata vedere le pietre tornare a parlare attraverso le persone.Volti, incontri, ricordi, famiglie, giovani e anziani hanno dato al restauro il suo significato più pieno. Santa Maria di Gesù è di nuovo aperta. Ora comincia il tempo più importante: abitarla.Dopo la luce della riapertura, il cammino continua nella vita quotidiana della Comunità”.

La riapertura è stata il punto di arrivo di un lavoro corale: professionisti, tecnici, restauratori, benefattori, volontari, istituzioni, realtà associative e Comunità francescana hanno concorso, ciascuno con competenze e responsabilità diverse, a restituire bellezza e funzionalità a un luogo profondamente legato alla storia di Catania.

Santa Maria di Gesù torna alla città. La festa, adesso, continua

La riapertura di Santa Maria di Gesù non è un appuntamento isolato. La festa, adesso, continua.

Resterà visitabile nel chiostro la mostra “Rivestiti di Cristo”, dedicata all’arte, alla storia e alla spiritualità dei paramenti sacri e del Tesoro di Santa Maria di Gesù, inaugurata il 12 ottobre e a cura di Liliana Nigro.

Il passo successivo sarà un percorso di sei catechesi, ogni venerdì alle ore 20.00 fino al 27 novembre . Non semplici lezioni sull’architettura ecclesiale ma un itinerario per comprendere come ogni spazio della chiesa racconti una forma di Comunità: l’assemblea che si raduna, la presidenza che serve, l’altare che raccoglie, la Parola che interpella, l’Eucaristia custodita, la devozione popolare che attraversa la storia.