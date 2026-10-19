Generazioni d’impresa, il 21 ottobre a Palermo l’Assemblea Regionale di CNA Sicilia

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Mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 9.30, presso il Marina Convention Center di Palermo, al Molo Trapezoidale, si terrà l’Assemblea Regionale di CNA Sicilia, dal titolo “Generazioni d’impresa – 80 anni di storia. Nuove energie per il futuro del Mezzogiorno”.

Un appuntamento per celebrare 80 anni di impegno, sfide e traguardi raggiunti al fianco degli artigiani e delle piccole e medie imprese siciliane, ma anche un’importante occasione di incontro, confronto e condivisione per guardare al futuro con nuove idee, nuove generazioni e nuove opportunità.

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L’Assemblea sarà un momento per ripercorrere la storia dell’organizzazione, valorizzare il contributo di chi ne ha accompagnato la crescita e ribadire il ruolo fondamentale delle imprese nello sviluppo economico e sociale della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore regionale Giusi Savarino, seguiti dalla relazione del presidente di CNA Sicilia Filippo Scivoli. Interverranno inoltre la consulente e formatrice Claudia Fauzia e il giornalista Pino Aprile.

Seguirà una tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanti del mondo accademico, bancario e associativo, tra cui il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il Regional Manager UniCredit Sicilia Salvatore Malandrino e diversi esponenti della CNA. Previsti anche l’intervento dell’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e le conclusioni del presidente nazionale CNA Dario Costantini.

Alle ore 13.00, spazio a “80 anni di CNA: storie, persone, valori”, con il segretario regionale Piero Giglione, mentre alle 14.30 prenderà il via la sessione privata dell’Assemblea.