Licata (AG): gli alunni dell’Istituto Bilingue Don Morinello protagonisti di una giornata tra apprendimento, ambiente e lettura

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LICATA (AGRIGENTO). Il mare diventa un’aula a cielo aperto e i bambini i protagonisti di un’esperienza che unisce apprendimento, scoperta, cultura e rispetto per l’ambiente. Mercoledì 21 ottobre, alle ore 10:00, la spiaggia di Marianello di Licata ospiterà “U scrusciu du mari”, un’iniziativa educativa che vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto Bilingue Don Morinello (gestito dalla Congregazione delle Suore dei Poveri di San Vincenzo de’ Paoli di Licata), impegnati in un percorso interdisciplinare pensato per valorizzare il territorio e promuovere una formazione che va oltre i confini dell’aula.

Ma “U scrusciu du mari” sarà molto più di un’attività didattica all’aperto: sarà un’occasione per educare alla cittadinanza attiva e alla responsabilità ambientale. Con la partecipazione del WWF, gli alunni saranno coinvolti in un momento di sensibilizzazione dedicato alla tutela dell’ambiente marino e alla pulizia delle spiagge. Un’esperienza concreta per comprendere che il rispetto della natura comincia dai piccoli gesti quotidiani e che ciascuno può contribuire alla salvaguardia del patrimonio naturale.

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La giornata darà un importante spazio al piacere della lettura attraverso l’Azione 72374 – “Biblioteche diffuse: le iniziative per incentivare alla lettura”, inserita nel progetto “Chiavi di Lettura” sostenuto dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. In particolare, con l’iniziativa “In Vela di Lettura”, l’obiettivo è portare la lettura in contesti dove non è mai stata adeguatamente conosciuta e valorizzata, coinvolgendo l’intera fascia evolutiva, autoctona e straniera, con letture proposte da bambini, adulti e anziani. I momenti proposti vedranno la presenza di una Vela, simbolo del viaggio che intraprende colui che si accosta alla lettura e all’ascolto di un libro.

Durante la giornata si terranno momenti di lettura condivisa dei testi “Salviamo il Pianeta” di Richard Scarry, “Greta la ragazza che sta cambiando il mondo” di Viviana Mazza e “Leggende e racconti popolari della Sicilia” di Nino Muccioli. Grazie alla partecipazione del Comune di Licata, di Procivis e di Make HUB, i bambini scopriranno il valore delle storie come strumenti di conoscenza, immaginazione e condivisione.

L’Azione rientra nel progetto “Chiavi di Lettura”, promosso dalla Skené Academy (ente capofila) e realizzato in partenariato con i Comuni di Sciacca e Licata, le biblioteche comunali, gli istituti scolastici, le associazioni e numerose realtà del territorio. Si tratta di un progetto che punta a rendere la lettura sempre più accessibile, inclusiva e capace di generare partecipazione e coesione sociale.

Tre percorsi si intrecceranno, dunque, nell’iniziativa “U scrusciu du mari” del 21 ottobre a Licata in un’unica esperienza: apprendere attraverso la lingua inglese, sviluppare una coscienza ecologica e coltivare il piacere della lettura. Al centro ci saranno gli alunni, chiamati a osservare, esplorare, ascoltare e partecipare attivamente, in un contesto che favorisce la curiosità e la collaborazione.

Protagonisti saranno proprio i bambini, con il loro entusiasmo e la loro capacità di guardare il mondo con occhi nuovi. Attraverso questa iniziativa, l’Istituto Bilingue Don Morinello, guidato dalla Congregazione delle Suore dei Poveri di San Vincenzo de’ Paoli di Licata, rinnova il proprio impegno per una didattica esperienziale e interdisciplinare, capace di coniugare competenze linguistiche, conoscenza del territorio, educazione ambientale e crescita personale. “U scrusciu du mari” diventa così un invito ad ascoltare non soltanto il rumore del mare, ma anche il messaggio che porta con sé: la bellezza della natura è un bene prezioso da conoscere, amare e proteggere.