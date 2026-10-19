Palermo, Chinnici (PD Sicilia): “solidarietà alla dirigente Roccaro e alla comunità scolastica, la sicurezza degli edifici è responsabilità del Comune”

La Vice Presidente della Commissione Istruzione all'ARS: “Basta scaricabarile sulla scuola: servono bonifiche radicali e leale collaborazione istituzionale”

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Redazione di Hashtag Sicilia
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 “Quanto sta accadendo all’Istituto Comprensivo “Marone – Tomaselli” è l’esempio di come si possa tentare di trasformare un dovere di tutela della salute pubblica in una colpa individuale”. L’Onorevole Valentina Chinnici, Deputata dell’Assemblea Regionale Siciliana e Vice Presidente della Commissione Istruzione, esprime la propria piena solidarietà alla Dirigente Scolastica Serena Roccaro, oggetto in queste ore di un attacco mediatico istituzionale gratuito e inaspettato. 

“La Dirigente Roccaro, come ha chiarito anche l’ANP, ha fatto ciò che la legge le impone: ha attivato le procedure di verifica, ha disposto la sospensione delle attività didattiche a fronte di un rischio sanitario conclamato e ha segnalato all’Ente proprietario le criticità strutturali su cui la scuola non ha né competenza né possesso documentale”.

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L’esponente del Partito Democratico sottolinea come la vicenda investa un principio di carattere generale che riguarda l’intero sistema scolastico siciliano: “Scaricare sulla scuola oneri impropri significa aprire un braccio di ferro istituzionale autolesionista e che distoglie risorse ed energie preziose alla funzione educativa”.

L’On. Chinnici rivolge infine un appello all’Amministrazione Comunale affinché si assuma fino in fondo le proprie responsabilità: “Chiediamo che vengano realizzati con urgenza interventi di bonifica radicale e certificata delle reti idriche, che sia garantita la continuità didattica con soluzioni logistiche dignitose e che si ristabilisca un clima sereno e di leale collaborazione istituzionale. La sicurezza si garantisce con la manutenzione e gli investimenti, non con le accuse a mezzo stampa. Il Sindaco ha fatto un autogol, perché colpendo una dirigente scolastica ha colpito di fatto l’intera categoria che tiene aperte le nostre scuole e garantisce il diritto allo studio nonostante le condizioni proibitive imposte dal dimensionamento e dalle tante inadeguatezze e carenze degli edifici stessi”.

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