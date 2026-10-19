Settimana della Lingua Italiana, Porta (PD): «Un ponte tra l’Italia, le nostre comunità all’estero e le nuove generazioni»

- Pubblicità -

(Roma, 19 ottobre 2026) – «La lingua italiana è un legame vivo tra il nostro Paese e le comunità italiane nel mondo. Custodisce la memoria dell’emigrazione e offre alle nuove generazioni la possibilità di riscoprire le proprie radici, trasformandole in occasioni di conoscenza, incontro e crescita».



Lo dichiara l’On. Fabio Porta in occasione della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in programma dal 19 al 25 ottobre 2026 sul tema «Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano».



«Per gli italiani all’estero e per i loro discendenti – prosegue Porta – conoscere la nostra lingua significa poter vivere più consapevolmente il rapporto con l’Italia. Un’appartenenza che arricchisce il legame con i Paesi nei quali sono nati o hanno costruito la propria vita. L’italiano deve essere una lingua delle radici e, insieme, una lingua del futuro: capace di accompagnare lo studio, il lavoro e la partecipazione culturale».



«Occorre rendere l’apprendimento più accessibile, sostenere il lavoro degli insegnanti e valorizzare l’impegno delle istituzioni e delle realtà associative. Una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti può dare continuità alla promozione linguistica e raggiungere soprattutto i giovani».



«Le nostre comunità – conclude Porta – sono protagoniste del dialogo tra l’Italia e il mondo. Investire nella lingua significa riconoscere questo ruolo e rafforzare una diplomazia culturale fondata sulle persone. La sfida è fare in modo che l’italiano sia, per le nuove generazioni, non soltanto un’eredità da custodire, ma una possibilità da scegliere».