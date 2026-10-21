Catania, al Teatro Abc arriva “Sotto a chi Talk”: il pubblico incontra i protagonisti di Rosso Malpelo

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Dimenticate la classica intervista: stavolta il microfono passa agli spettatori. Con SOTTO A CHI TALK in Tribuna, Abc Produzioni inaugura un format che abbatte le distanze tra palcoscenico e platea, trasformando l’incontro con gli artisti in un’occasione di confronto diretto, tra retroscena, curiosità e racconti inediti.

A fare da guida sarà Eduardo Saitta, che modererà l’appuntamento lasciando spazio alla spontaneità e al dialogo con i protagonisti della scena. Un modo nuovo di vivere il teatro, andando oltre la rappresentazione per scoprire cosa si nasconde dietro le quinte e conoscere più da vicino chi dà vita ai personaggi.

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Per partecipare è sufficiente scrivere a tribunatalk2026@gmail.com, indicando quale curiosità si vorrebbe soddisfare o quale aspetto del lavoro degli artisti si desidera approfondire. Il primo incontro è in programma, venerdì 23 ottobre 2026 ore 18:00 al Teatro Abc di Catania, con Enrico Guarneri e il cast di Rosso Malpelo.

Lo spettacolo

Diretto magistralmente da Guglielmo Ferro con la collaborazione alla regia di Giampaolo Romania, lo strepitoso adattamento di una delle novelle più celebri della letteratura verista italiana è prodotto dall’Associazione culturale Progetto Teatrando. Dal taglio intenso e profondamente umano, Rosso Malpelo ha per protagonista Enrico Guarneri, interprete di grande sensibilità e forza scenica, supportato dal giovane talento di Ruggero Rizzuti e da un cast di assoluto livello composto da Rosario Marco Amato, Mario Opinato, Plinio Milazzo, Giampaolo Romania, Maria Rita Sgarlato, Giovanni Fontanarosa e Flora Rossitto.

Ambientato nelle dure cave di rena della Sicilia ottocentesca, racconta la storia di un ragazzo emarginato, ormai adulto, segnato dal pregiudizio e dalla crudeltà di un mondo incapace di comprendere la sua fragilità. In un processo irreversibile di disumanizzazione, Malpelo finisce così per trasformare la durezza subita in una corazza, necessaria per sopravvivere a una società priva di empatia, diventando di fatto testimone e coscienza tragica del proprio passato, riletto con spietata lucidità.

La regia di Ferro ricerca inoltre un equilibrio tra denuncia e poesia. Alla crudezza verista di Verga si affianca una dimensione teatrale capace di evocare il dramma universale dell’infanzia negata, dello sfruttamento e dell’ingiustizia sociale, dove non c’è redenzione né consolazione. Il finale lascia aperta una domanda sulla natura dell’uomo.

Fino all’1 novembre 2026, Rosso Malpelo andrà in scena all’Abc di Catania e successivamente, dal 27 al 29 novembre 2026, al Golden di Palermo. Biglietti disponibili al link: https://teatroabc.eu/spettacolo/teatro-abc/rosso-malpelo/