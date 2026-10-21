Scogliera d’Armisi, sospesa a data da destinarsi la consegna dell’area all’Autorità Portuale: il Comitato per la difesa accoglie positivamente la notizia

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Apprendiamo che in data 22 ottobre 2026 si sarebbe dovuto svolgere il sopralluogo per le operazioni di consegna dell’area della Scogliera d’Armisi all’Autorità di Sistema Portuale. Sempre dai soggetti interessati al provvedimento, apprendiamo inoltre che questo sopralluogo è stato sospeso “sine die” (a data da destinarsi) dalla stessa struttura della Regione Siciliana deputata a gestirlo; e ciò in conseguenza della risoluzione n.20 approvata all’unanimità in data 13 ottobre 2026 dalla Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana.



Tale risoluzione, lo ricordiamo, ha pesantemente stigmatizzato l’operato dell’Autorità Portuale, nella persona del suo commissario “straordinario”, chiedendo l’avvio di un percorso di concertazione col territorio per una doverosa e incontrovertibile tutela delle aree di Armisi e Acquicella.



Ci pare che questa sia una notizia, sia pur interlocutoria, da accogliere positivamente e per la quale ringraziamo l’On. Giovanni Burtone, che si sta spendendo in modo puntuale e coraggioso a difesa del mare dei catanesi e contro un progetto che rischia di spezzare per sempre il rapporto tra la città storica e il suo mare.



Cogliamo l’occasione per continuare a invitare l’Amministrazione del sindaco Trantino e il Consiglio comunale della città etnea a compiere un atto di resipiscenza e riconoscere che le scelte compiute, senza ascoltare minimamente le richieste di migliaia di catanesi, hanno sin qui dato man forte ad un provvedimento – il piano regolatore portuale – gravato da pesanti falle procedurali, e che sta percorrendo territori rischiosi ed inediti sul piano tanto giuridico quanto istituzionale, innescando conflitti che la città rischia di pagare a carissimo prezzo.



Noi continueremo a lavorare, senza sosta, con tutte le nostre energie, insieme alle tante associazioni che appoggiano questa e altre battaglie per l’ambiente e il futuro di Catania.