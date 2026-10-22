Scuole, Schillaci (M5S): “20 milioni per la climatizzazione, ma ne avevamo chiesti 50. Bene il fondo per l’efficientamento energetico da istituire con la finanziaria”

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PALERMO – “Per la climatizzazione delle scuole siciliane avevamo chiesto 50 milioni di euro, ma lo stanziamento previsto nella manovra di bilancio è di soli 20 milioni. Una cifra che rappresenta un passo avanti, ma che non basta a rispondere alle esigenze degli istituti. Abbiamo inoltre chiesto interventi per l’efficientamento energetico e la sostenibilità, per ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette sui bilanci scolastici. Su questo fronte abbiamo ottenuto l’impegno del governo regionale a istituire, nell’ambito della legge di stabilità finanziaria, un fondo dedicato. Ora chiediamo che l’impegno si traduca in risorse concrete. Investire nell’efficienza energetica significa garantire scuole più sostenibili e liberare risorse preziose per la didattica”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana.