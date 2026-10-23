Fiera dei Morti 2026 a Catania, apertura domani, sabato 24 ottobre: tutte le modifiche alla viabilità

- Pubblicità -

Ultimi allestimenti degli stand per la Fiera dei Morti in via Amerigo Vespucci, nel piazzale antistante l’ingresso dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, in vista dell’apertura al pubblico prevista già nella giornata di sabato 24 ottobre. L’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2026 si svolgerà domenica 25 ottobre alle ore 10, alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci e dei rappresentanti degli esercenti.

Per fronteggiare il prevedibile afflusso di visitatori, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario per la viabilità, definito dall’Ufficio del Traffico Urbano sulla base delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati con il coinvolgimento del Comando della Polizia Locale, dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco, della Direzione Attività produttive e dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania (Amts) per garantire condizioni di sicurezza, agevolare l’accesso dei visitatori e ridurre i disagi per residenti e attività commerciali.

- Pubblicità -

Per consentire le operazioni di allestimento, sarà in vigore fino al 4 novembre il divieto di transito in via Amerigo Vespucci, nel tratto compreso tra via Officina Ferroviaria e via Forcile .

Dal 24 ottobre al 2 novembre saranno attive ulteriori modifiche alla circolazione. In via Amerigo Vespucci sarà interdetto il transito nella carreggiata nord, nel tratto compreso tra via San Giuseppe alla Rena e il secondo varco, fatta eccezione per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità diretti agli stalli riservati e per i motocicli diretti alle aree di sosta dedicate.

Nella carreggiata sud, nello stesso tratto fino a via Forcile, sarà istituito il divieto di transito. Le limitazioni interesseranno anche via Forcile, nel tratto compreso tra via Amerigo Vespucci e il civico 1, e il tratto tra l’ingresso della sopraelevata di via Priolo e il civico 1, con deroghe per le forze dell’ordine, gli espositori muniti di pass, i residenti diretti a garage o spazi privati e gli utenti delle attività commerciali, dei parcheggi privati e dei B&B.

Un’ulteriore importante disposizione riguarda il parcheggio scambiatore Fontanarossa, il cui varco di ingresso da via Fontanarossa sarà chiuso dal 24 ottobre al 2 novembre, fatta eccezione per la navetta di collegamento tra il parcheggio, la stazione ferroviaria e l’aeroporto. I veicoli in entrata e in uscita dal parcheggio dovranno utilizzare i varchi dedicati nella rotatoria all’uscita “Mercato Ortofrutticolo”, in corrispondenza di via Forcile. L’obiettivo è quello di garantire fluidità al traffico nella zona aeroportuale a tutela dei viaggiatori in arrivo e in partenza dallo scalo di Fontanarossa.

In via San Giuseppe alla Rena, nella carreggiata est, sarà istituito il senso unico di marcia da via Don Giacomo Alberione fino al civico 37. Nello stesso tratto, il transito sarà consentito ai residenti attraverso il varco in corrispondenza del civico 37. Per agevolare la sosta dei visitatori sono stati individuati 50 stalli per cicli e motocicli e 10 posti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità lungo la carreggiata nord di via Amerigo Vespucci.

Per garantire la sicurezza della circolazione, sarà vietata la fermata su entrambi i lati di via San Giuseppe alla Rena, nel tratto compreso tra via Don Giacomo Alberione e la rotatoria di ingresso alla sopraelevata di via Priolo (asse dei Sevizi), e lungo via Forcile, fatta eccezione per l’area riservata agli espositori. In via San Giuseppe alla Rena, nella carreggiata ovest, sarà inoltre introdotto il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari nel tratto da via Don Giacomo Alberione al civico 37.