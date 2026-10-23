L’Ospedale incontra il territorio: a San Mauro Castelverde (PA) un convegno su prevenzione e terapia dell’osteoporosi

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San Mauro Castelverde (PA) – Si terrà domani, sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10:00, presso il Salone Badia di San Mauro Castelverde, il convegno “Dalla prevenzione alla terapia dell’osteoporosi”. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Giglio in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde, nasce con l’obiettivo di avvicinare l’ospedale alla comunità, affrontando una patologia di grande impatto sociale che interessa prevenzione, diagnosi, cura e qualità della vita.

Il programma:

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Alle 10:00 apertura e saluti istituzionali del sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla e della sua Vice Dott.ssa Santina Pedevillano e del Direttore Generale Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù Dott. Giovanni Albano. Presentazione del convegno a cura del Responsabile Scientifico Dott. Fabio Di Salvo. Modera i lavori il Dott. Sergio Salamone, Consigliere nazionale SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro).

A seguire le sessioni scientifiche:

Il ruolo del medico di medicina generale – Dott.ssa Eleonora Gallà, Dott. Antonio Madonia

Dalla diagnosi alla terapia – Dott. Fabio Di Salvo

Diabete e osteoporosi – Dott. Giuliano Cassataro

Comorbilità e osteoporosi – Dott.ssa Emanuela Fertitta

Al termine è prevista una discussione aperta con il pubblico. Ingresso libero. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai medici di medicina generale, agli operatori sanitari e alle associazioni.