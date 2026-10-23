Sofia Nappi porta Frida Kahlo a Palermo e sfida gli stereotipi sulla mascolinità

Il 25 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa, il duetto The Fridas esplora le molteplici sfaccettature dell'identità e il rapporto tra forza e vulnerabilità. Fino a domenica, Prima Onda Fest prosegue con spettacoli, incontri e laboratori che attraversano teatro, danza e musica

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Palermo – Due uomini, i corpi in movimento e uno dei dipinti più celebri di Frida Kahlo diventano il punto di partenza per interrogare le aspettative sociali che condizionano il modo in cui riconosciamo e rappresentiamo la mascolinità.

Arriva a Palermo Sofia Nappi, coreografa italiana affermata sulla scena internazionale e direttrice artistica della compagnia Komoco, con The Fridas, in programma domenica 25 ottobre alle 19.30 allo Spazio Zero dei Cantieri Culturali alla Zisa, nell’ambito della settima edizione di Prima Onda Fest.

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Ispirato a Le due Frida, il doppio autoritratto realizzato da Frida Kahlo nel 1939, lo spettacolo riprende uno degli immaginari più potenti dell’artista messicana: due versioni di sé sedute fianco a fianco, le mani intrecciate, i cuori esposti e collegati da una vena. Un’immagine in cui identità, dolore e legami diventano visibili, e la fragilità si mostra senza filtri.

A partire da questa duplicità, i danzatori Paolo Piancastelli e Adriano Popolo Rubbio danno vita a un duetto fatto di complicità, tensioni e contrasti. Nella coreografia di Sofia Nappi, il passaggio dalla tela al movimento diventa un’indagine sulle diverse identità che convivono in ciascuno di noi e sulle aspettative sociali che le condizionano. Due corpi maschili esplorano così emozioni e contraddizioni, mettendo in discussione i modelli convenzionali di virilità e lasciando spazio a una mascolinità più complessa e vulnerabile.

Sofia Nappi è tra le figure della nuova generazione coreografica italiana che hanno costruito un percorso internazionale. Fondatrice di Komoco insieme a Paolo Piancastelli e Adriano Popolo Rubbio, ha portato le proprie creazioni in importanti istituzioni e festival europei e internazionali, lavorando anche per compagnie come Nederlands Dans Theater 2, Scottish Dance Theatre, Ballet BC e Staatsoper Hannover. La sua ricerca attraversa danza, teatralità ed espressività, con una particolare attenzione alla dimensione istintiva ed emotiva del movimento.

La sua presenza a Palermo comprende anche il KC Workshop, in programma sabato 24 ottobre dalle 16 alle 19 e domenica 25 ottobre dalle 11 alle 14 alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa: un percorso di esplorazione del linguaggio fisico di KOMOCO, che invita a sperimentare nuove possibilità espressive del corpo. Nappi parteciperà inoltre, venerdì 23 ottobre alle 9.30, a Discorsi sulla danza, incontro con le studentesse e gli studenti del Liceo Coreutico Regina Margherita insieme a Michael Incarbone e Marta Bichisao, a cura di Emilia Guarino e Giovanna Velardi.

Gli appuntamenti di Prima Onda Fest fino a domenica 25 ottobre

Il tema dell’identità e dei suoi condizionamenti attraversa anche gli altri appuntamenti della sezione Approdi, che prosegue fino al 17 novembre.

Venerdì 23 ottobre alle 21, allo Spazio Zero, Trickster di Marta Bichisao e Vincenzo Schino, con Luca Piomponi, porta in scena un corpo che attraversa e sovverte regole e convenzioni, tra riferimenti cinematografici e arti visive. Alle 22 segue Bar del Molo, progetto musicale di Cico Messina che intreccia jazz, funk, world music e identità siciliana. Nel pomeriggio, alle 17.30, al Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia, sarà presentato Semi e creature, libro d’artista di Valentina Parlato.

Sabato 24 ottobre alle 20.30, Michael Incarbone e Max Gomard presentano We Are Who We Are, performance che affronta il peso degli stereotipi nella costruzione dell’identità individuale e collettiva, tra differenze culturali, autenticità e rappresentazione.

Domenica 25 ottobre, dopo The Fridas alle 19.30, il programma prosegue alle 21 con Loveland-Interno di Roberto Rustioni, nato da un percorso di ricerca con giovani interpreti siciliani intorno all’opera di Raymond Carver, per esplorare ciò che resta nascosto nelle relazioni affettive. In mattinata, alle 9.30, La Kalsa in tasca, a cura di Palma Nana, propone un’esplorazione urbana partecipata del quartiere della Kalsa.

La settima edizione di Prima Onda Fest, sotto la direzione generale di Sabino Civilleri, continua a portare a Palermo la ricerca artistica contemporanea, mettendo in relazione protagonisti della scena internazionale, artisti siciliani e nuove generazioni attraverso spettacoli, laboratori e incontri.

Programma completo e biglietti: www.primaondafest.com