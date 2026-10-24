Istituto Marchesi di Mascalucia primo premio Festival Hackathon: destinazione Bruxelles

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CATANIA – Un trionfo che premia talento e cittadinanza attiva. L’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia conquista il primo premio all’Hackathon del Festival della Cultura Finanziaria e si aggiudica viaggio e visita istituzionale alle sedi della BCE (Banca Centrale Europea), con tappe a Milano (presso gli uffici della sede di rappresentanza della Banca d’Italia/BCE) e a Bruxelles (presso le istituzioni dell’Unione Europea).

Il percorso formativo di educazione finanziaria proposto – inserito nel progetto AP04 del Piano dell’offerta formativa PTOLISS (Progetto Territorio, Orientamento, Legalità, Imprenditorialità, Sostenibilità e Salute a scuola: cittadinanza digitale e partecipativa) coordinato dalla prof.ssa Agata Cullurà – ha puntato alla promozione della cittadinanza economica e della consapevolezza finanziaria tra i cittadini e le giovani generazioni. L’evento – organizzato dall’Associazione Cultura Finanziaria in co-organizzazione con il Comune di Catania e sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e ospitato a Catania presso il Teatro Sangiorgi e il Palazzo della Cultura (12 – 16 ottobre 2026) – ha unito istituzioni, tante scuole del territorio e università per discutere di investimenti, geopolitica, intelligenza artificiale ed energia. Il programma del Festival ha proposto un fitto programma di incontri, dibattiti e approfondimenti sulle grandi tematiche contemporanee: Educazione Finanziaria e Nuove Generazioni; Intelligenza Artificiale, Cybersicurezza e Sviluppo; Empowerment Femminile e Leadership; Sessione Internazionale sulle nuove regole del capitale, dei rischi e dell’AI.

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Il Festival ha visto studentesse e studenti della 5H del Liceo scientifico dell’I.I.S. “Concetto Marchesi” incontrare personalità di spicco tra cui l’economista BCE Matteo Falagiarda, il deputato Marco Osnato, il prorettore LUISS Giuseppe Italiano, la presidente Teresa Calabrese e la Senatrice Stefania Craxi, intervenuta sui temi della geopolitica.

Guidati da tutor ed esperti e suddivisi per gruppi, i giovani partecipanti sono stati protagonisti di momenti di formazione e di interazione attiva per sviluppare progetti ed elaborare soluzioni pratiche su lavoro, crediti e previdenza. Con grande determinazione, le ragazze e ragazzi del “C. Marchesi” hanno raccolto la sfida, elaborando soluzioni concrete ma originali per problematiche attuali quali “lavoro e primi stipendi”, “credito, debito e pagamenti rateali” e “previdenza e futuro”. E con entusiasmo hanno trasformato l’inedita esperienza in una formidabile opportunità formativa e in una vittoria assoluta fra tutte le scuole partecipanti, che farà volare sette di loro (il gruppo vincitore 7) fino a Milano e Bruxelles.

Una vittoria commentata con orgoglio dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Benedetta Liotta: “L’Istituto ‘C. Marchesi’ conferma l’eccellenza della preparazione fornita nei tre indirizzi di studio, liceo classico, liceo scientifico e tecnico tecnologico chimico. Studentesse e studenti del nostro istituto continuano a conquistare, premi nazionali e internazionali in svariati settori disciplinari come dimostra l’ingresso di tre nostri neodiplomati nella Scuola superiore d’eccellenza di Catania, o la vittoria di due nostri studenti nel Concorso Diventa Giornalista di Newsicilia solo per citare alcuni significativi riconoscimenti”.