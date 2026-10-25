Scuola e territorio contro la povertà educativa: l’IIS “Leonardo” e il III Comprensivo alleati con il Rotary Riviera Ionico Etnea 

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L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo” e il III Istituto Comprensivo scendono in campo al fianco del Rotary Club Riviera Ionico Etnea per affrontare una delle sfide sociali e culturali più complesse del nostro tempo. Prende il via il progetto intitolato “Povertà educativa: le cause e le possibili soluzioni”, promosso con l’obiettivo di accendere i riflettori su una condizione che condiziona pesantemente il presente e il futuro delle giovani generazioni.

La riunione operativa per tracciare le linee guida dell’iniziativa si è tenuta presso i locali del Liceo Scientifico “Leonardo”, alla presenza del Presidente del Rotary Club, l’avv.Rudy Grasso, e delle dirigenti scolastiche Tiziana D’Anna e Rossana Maletta.

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Il progetto mira ad approfondire un fenomeno strutturale che va ben oltre la sola dimensione economica, impattando direttamente sulla crescita dei bambini, degli adolescenti e, di riflesso, sull’intera comunità di domani. Un’emergenza sociale che, soltanto in Italia, coinvolge oltre un milione di ragazzi. Come chiarito dal presidente del Rotary, Rudy Grasso: «La povertà educativa è una condizione in cui l’infanzia e l’adolescenza vengono private delle opportunità fondamentali per apprendere, esplorare il mondo, scoprire le proprie potenzialità e costruire il proprio futuro con consapevolezza e libertà». Il fenomeno si manifesta quando minori e adolescenti crescono privi di stimoli culturali ed esperienze formative idonee. Non si tratta soltanto di carenze nel percorso di studi: la povertà educativa emerge quando i giovani non hanno mai visitato un museo o una biblioteca, non hanno mai partecipato ad attività artistiche, musicali o laboratoriali, oppure quando non vengono educati a un uso critico e autonomo della tecnologia. Pesa inoltre la crescita in contesti familiari privi di figure adulte in grado di sostenere il percorso scolastico e incoraggiare la curiosità, così come la vita in quartieri ad alta dispersione scolastica e povertà economica, dove risultano assenti anche le opportunità informali (sport, teatro, spazi aggregativi).

Il percorso progettuale si snoderà attraverso almeno due appuntamenti principali nei quali verranno analizzate le cause del fenomeno e tracciate soluzioni pratiche.

Accanto al presidente Rudy Grasso e alle dirigenti scolastiche D’Anna e Maletta, il parterre dei relatori vedrà la partecipazione di esperti del settore, professori universitari e specialisti, chiamati a offrire un contributo multidisciplinare per individuare strumenti efficaci di contrasto.