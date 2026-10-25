Si sono mangiati il patto sociale: la guerra degli ultimi

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Il poeta Umberto Saba scriveva ormai quasi ottant’anni fa che gli italiani non hanno mai fatto una rivoluzione perché intimamente fratricidi. Gli italiani, scriveva, vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli. E portava degli esempi: Romolo e Remo, Ferruccio e Maramaldo, Mussolini e i socialisti, Badoglio e Graziani. Ma si potrebbe risalire ai poveri capponi di Renzo descritti da Manzoni più di un secolo prima, che stretti nel pugno del giovane si beccavano insensatamente tra loro. La storia italiana del paternalismo è quindi stata tramandata come un preteso e spacciato dialogo tra le generazioni. Il giornalista Bruno Vespa ne ha dato del resto un fulgido esempio rimproverando paternalisticamente la sua ospite (la parola ospite non ha più alcun significato oggi) Sabrina Brizzola, rappresentante dell’Unione degli Universitari (UDU). Si vorrà notare come Brizzola ne sia uscita con una dignità che andrebbe almeno rinfacciata al parlamentare PD Beppe Provenzano, che passò “sotto” Vespa alcuni mesi fa.

In questi giorni di scioperi, manifestazioni, contestazioni si sono ascoltate nei salotti televisivi (quanto mai lontani da tutto questo) voci preoccupate per la rottura del dialogo tra le generazioni. Il riferimento è a quei giovani e a quelle giovani che hanno portato in piazza e per le strade danneggiamenti, saccheggi e violenze. E ancora una volta è una guerra tra ultimi: da un lato queste regazze e questi ragazzi con i sampietrini e dall’altro gli agenti di polizia, ragazze e ragazzi anche loro; gli uni provengono in maggioranza dalle periferie milanesi, gli altri in buona parte dal Centro e Sud Italia (secondo un rapporto del 2022 di Formez, più del 60% dei candidati ai concorsi per le forze dell’ordine proviene dal solo Sud). Ed è una sconfitta sempre per gli stessi alla fine.

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Queste proteste e questi scontri rappresentano una novità nella modalità in cui sono avvenuti ed è per questo che qui se ne parla. A differenza, ad esempio, delle proteste contro Expo del 2015, Milano era allora stata attaccata da gruppi organizzati; in questo caso sembra essere mancato un coordinamento, se non per il passaparola sui social.

Ed è qui che si palesa per la prima volta una rottura. Non solo tra le generazioni, quelle che hanno avuto delle opportunità e quelle che ne hanno ben poche, ma più in generale tra chi ha, talvolta chi ha molto, e chi non ha, spesso chi non ha nulla. In forme del tutto diverse, vorrei dire più monoliticamente meridionali, si è affermato lo stesso punto con i blocchi dei tir nel Sud Italia, di cui pochissimi parlano con la dovuta attenzione e rispetto. Del resto è semplice compattare un gruppo sociale se dall’altra parte si lanciano pietre, più difficile se non c’è violenza. Allora il silenzio dei media è la migliore strategia.

Tornando al punto: quello che è saltato non è solo un patto tra le generazioni, ma più esattamente il patto sociale. Su questo patto si costruiscono e si reggono le società, nel momento in cui questo patto non c’è più, perché le generazioni di prima si sono mangiate pure quello, allora rischiano di saltare tutte le regole. Il messaggio che dovrebbe arrivare da questi scontri è che i passeggeri della terza classe del Titanic non ci stanno a fare la fine del topo.

La malattia è grave, la medicina amarissima. Ma il farmacista distribuisce solo palliativi (i decreti sicurezza), perché sanno di miele e assolvono le coscienze.

Fu Dante, il poeta-politico, a scrivere un libro tutto incentrato sulla ricerca disperata di un dialogo tra le generazioni, e per questo oggi andrebbe letto. Quel violentissimo Medioevo aveva chiaro il rischio del mancato passaggio di testimone tra le generazioni, dello svanire di un filo che desse senso alla storia: il poeta aveva in cuore il dolore di un padre che, relegato nell’inferno dantesco, più nulla poteva sapere del proprio figlio e più ampiamente della storia, divenuta impenetrabile futuro.

Giuseppe Emiliano Bonura