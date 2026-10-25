Smart Food: a Caltanissetta il workshop per innovare la filiera agroalimentare

Il 28 ottobre 2026, presso la sede CNA di Caltanissetta, esperti, imprenditori e professionisti si confronteranno sulle nuove frontiere della produzione alimentare, tra digitalizzazione, filiera corta e valorizzazione delle tipicità siciliane

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Caltanissetta, 23 ottobre 2026 – Il settore agroalimentare si prepara a una nuova rivoluzione grazie alla tecnologia e alla condivisione di competenze. Si terrà mercoledì 28 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:30, presso la Sede CNA Caltanissetta (Viale Sicilia 55), il workshop dal titolo “Smart Food – Produrre con Intelligenza”.

L’evento, inserito nell’ambito del progetto Interreg Italia-Malta, nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra tradizione e innovazione, offrendo alle imprese del territorio strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato globale, senza perdere di vista l’autenticità delle produzioni locali.

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Un programma ricco di spunti e networking

La giornata si aprirà con un Welcome Coffee e i saluti istituzionali della Presidente CNA Caltanissetta, Provvidenza Laura Matraxia. A seguire, Stefano Rizzo (AD CNA Enna Servizi) e Pasquale Gallina (AD Innova e Servizi srl) introdurranno il progetto e presenteranno la nuova piattaforma dedicata al settore.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato dagli interventi tecnici, con un parterre di esperti pronti a condividere strategie e visioni: Fabio Ruvolo approfondirà l’innovazione sociale e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali; Alessio Bunetta analizzerà lo sviluppo d’impresa, le filiere agricole e le opportunità di finanziamento; Maria Laura Bordenga si concentrerà sul marketing digitale e sulla comunicazione della filiera; Davide Scancarello, professionista della pasticceria siciliana, porterà la sua esperienza sulla produzione artigianale del torrone e sulla valorizzazione delle tipicità.

Spazio alle imprese e tavola rotonda

La mattinata proseguirà con uno spazio dedicato alle imprese, condotto dai consulenti d’impresa e Life Coach Michele Calandra e Girolamo Polizzi. Nel pomeriggio, una Tavola Rotonda moderata dal giornalista Matteo Scirè, focalizzata sull’interazione tra aziende, potenziali partner e le opportunità offerte dalla filiera corta.

La giornata si concluderà con un Workshop laboratoriale (coordinato da Calandra e Polizzi) finalizzato a raccogliere spunti, esigenze e indicazioni utili per lo sviluppo del progetto e della piattaforma.

Presenta Graziella Giammusso, esperta nella valorizzazione delle filiere agroalimentari locali.

Un’opportunità per il territorio

L’iniziativa rappresenta un momento cruciale per gli operatori del settore che desiderano trasformare le sfide della modernità in opportunità di crescita, puntando su qualità, sostenibilità e rete d’impresa.

La partecipazione è aperta a imprenditori, tecnici e professionisti del settore. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede CNA Caltanissetta.