Bronte, 13 milioni per la bretella dirottati sulle autostrade A18 e A20: la Cgil chiede il ripristino dei fondi e chiarezza sui ritardi

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Tredici milioni di euro destinati alla realizzazione della bretella tra la strada statale 284 e viale Kennedy dirottati dalla Regione Siciliana sulla messa in sicurezza delle autostrade A18 e A20. Bronte perde così, almeno per il momento, il finanziamento di un’infrastruttura attesa da anni, considerata strategica per la viabilità, l’accesso alla zona artigianale e anche come via di fuga di Protezione civile.

A contestare la decisione sono il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, il segretario generale della Fillea Cgil etnea, Vincenzo Cubito, e il segretario generale della Cgil di Bronte, Gino Mavica, che chiedono alla Regione di ripristinare il finanziamento e denunciano ritardi e responsabilità nella gestione dell’iter amministrativo.

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La vicenda parte dal settembre 2021, quando l’opera ottiene il primo finanziamento, successivamente integrato il 23 aprile 2024 con altri 4.772.200 euro per l’adeguamento al nuovo prezzario. Ma soltanto nel settembre 2025, quattro anni dopo, viene sottoscritto l’accordo tra il Comune e l’ufficio regionale competente per l’espletamento della gara d’appalto. Nel frattempo, i tempi per completare e rendicontare i lavori diventano sempre più stretti, con scadenza fissata al 31 dicembre 2026.

La nuova amministrazione comunale, temendo le conseguenze finanziarie di un eventuale mancato rispetto dei termini, chiede il rinvio della gara e chiarimenti alla Regione. Il 30 settembre scorso arriva invece la comunicazione della revoca del finanziamento. L’8 ottobre le risorse vengono destinate agli interventi sulla rete autostradale.

“Quattro anni per arrivare alla gara e poi la revoca dei fondi: è evidente che qualcosa non ha funzionato – denunciano De Caudo, Cubito e Mavica –. Occorre accertare le responsabilità dei ritardi e delle disattenzioni amministrative. Ma soprattutto è inaccettabile che la sicurezza delle autostrade venga garantita sacrificando un’altra infrastruttura necessaria. Non si possono spostare risorse da un territorio all’altro lasciando irrisolti problemi altrettanto importanti”.

Per il sindacato, la bretella non rappresenta soltanto un collegamento stradale. Consentirebbe di alleggerire il traffico urbano, migliorare l’accessibilità alla zona artigianale e rendere più rapidi i collegamenti con i servizi essenziali, compresi quelli sanitari. La sua realizzazione avrebbe inoltre ricadute positive sull’occupazione nei cantieri, sulle imprese e sulla capacità di attrarre nuovi investimenti.

“Bronte e il suo comprensorio – aggiungono i tre sindacalisti – fanno già i conti con lo spopolamento e con tanti giovani costretti a cercare altrove lavoro e prospettive. Rinunciare a un’opera strategica significa alimentare un circolo vizioso fatto di meno infrastrutture, meno investimenti e meno occupazione. Non si combatte lo spopolamento con le dichiarazioni di principio, ma con interventi concreti”.

La questione è stata affrontata anche durante l’incontro del 19 ottobre tra il sindaco di Bronte Giuseppe Gullotta, il vicesindaco Gaetano Messina e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Nell’occasione è stato sottoscritto un protocollo d’intesa sulla gestione delle opere pubbliche, la tutela della manodopera locale, il rispetto dei contratti e la sicurezza nei cantieri.

Adesso la Cgil chiede un’iniziativa unitaria del Consiglio comunale, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, per ottenere il recupero delle risorse.

“Non chiediamo di scegliere tra la sicurezza delle autostrade e le necessità di Bronte – concludono De Caudo, Cubito e Mavica – ma una programmazione capace di rispondere a entrambe. Tutte le forze politiche devono assumersi le proprie responsabilità. La Cgil è pronta a sostenere ogni iniziativa utile, anche attraverso la mobilitazione, per impedire che il territorio perda definitivamente questa opportunità”.