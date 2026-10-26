La Commissione Biblioteca dell’ARS presenta l’Archivio “Salvo Licata” a Palermo: la cultura siciliana ritrova la voce del suo giornalista anticonformista

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La figura e l’opera di Salvo Licata, tra le penne più brillanti e originali del giornalismo e della cultura siciliana, tornano al centro della scena pubblica grazie alla presentazione ufficiale dell’Archivio “Salvo Licata”, in programma oggi, lunedì 26 ottobre, alle ore 16:00, presso l’Oratorio di S. Elena e Costantino, in Piazza della Vittoria 23, a Palermo. L’iniziativa è promossa dalla Commissione Biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’evento rappresenta un momento di restituzione alla collettività di un patrimonio documentario di grande valore, che raccoglie testimonianze, scritti e materiali legati all’attività intellettuale di Licata. A moderare l’incontro sarà Michele Balistreri, direttore della Biblioteca ARS.

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La presentazione vedrà la partecipazione di figure istituzionali, giornalisti, docenti e studiosi che hanno condiviso percorsi professionali e umani con Salvo Licata. Dopo i saluti iniziali, interverranno: Pino Apprendi (presidente Centro Studi Tradizioni Popolari A. Favara), Gian Mauro Costa, Roberto Leone, Franco Nicastro e Guido Valdini (giornalisti), Anna Sica (docente Unipa) e Mariangela Zaffuto (consulente per la catalogazione dell’Archivio Licata). Sarà presente anche Costanza Licata, figlia dello scrittore.

“La presentazione dell’Archivio Salvo Licata non è soltanto un atto di memoria, ma un investimento culturale per le nuove generazioni. Licata è stato un interprete lucido e anticonformista della Sicilia, capace di raccontarne le contraddizioni e le bellezze con una scrittura inconfondibile. Come Commissione Biblioteca dell’ARS abbiamo voluto fortemente questo momento di condivisione perché riteniamo che la tutela e la valorizzazione degli archivi personali siano strumenti essenziali per comprendere la nostra identità collettiva e per alimentare un dibattito pubblico consapevole”, ha dichiarato Valentina Chinnici, presidente della Commissione Biblioteca dell’ARS.