Piccoli eroi crescono: al “Giardino” di Avola scuole protagoniste con il Villaggio dei Pompieri

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Si avvicina il gran finale del Villaggio dei Pompieri al Centro Commerciale Il Giardino, protagonista per tutto il mese di ottobre di un’iniziativa dedicata ai bambini delle scuole del territorio di Avola, nel siracusano. Un progetto pensato per avvicinare i più piccoli alla sicurezza antincendio, alla relativa segnaletica e ai comportamenti da adottare in caso di emergenza, attraverso un’esperienza educativa ed entusiasmante.

Il percorso sta coinvolgendo gli alunni in lezioni interattive e in attività pratiche all’interno della stazione dei Piccoli Pompieri allestita nella galleria dello shopping center. Attraverso giochi e percorsi tematici, i bambini stanno avendo l’opportunità di mettersi alla prova e conquistare la “Tessera del Piccolo Pompiere”, vivendo da protagonisti un’avventura all’insegna della formazione e del divertimento. Tra le scuole coinvolte l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Capuana”, con i plessi “De Amicis”, “Coletta” e “Caia”, e l’Istituto Comprensivo “Bianca”, con i plessi “Bianca”, “Collodi” e “Largo Sicilia”.

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Nel frattempo, si lavora già all’appuntamento conclusivo, in programma domenica 8 novembre alle ore 18.00, quando il Centro Commerciale Il Giardino ospiterà la premiazione delle classi che avranno raggiunto il maggior numero di piccoli pompieri tesserati. Un momento di festa per celebrare la partecipazione attiva dei giovani studenti.

«Il gran finale del Villaggio dei Pompieri – spiega Andrea Tinè, Direttore del Centro Commerciale Il Giardino – trasformerà il nostro shopping center in un luogo di incontro, divertimento e condivisione per i più piccoli, gli insegnanti e le famiglie, celebrando un progetto che unisce gioco e conoscenza per un obiettivo dall’alto valore sociale. Ringrazio tutte le scuole per la grande partecipazione».

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i canali social del Centro Commerciale Il Giardino.