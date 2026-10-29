Pubblico impiego, Schillaci (M5S): “sui contratti dei Centri per l’impiego una figuraccia inaccettabile, Regione sempre più alla deriva”

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PALERMO – “Quanto accaduto ai lavoratori dei Centri per l’impiego, convocati a Palermo per firmare il contratto e poi bloccati per problemi burocratici e informatici, è l’ennesima brutta figura di una Regione Siciliana sempre più alla deriva. È inaccettabile che lavoratrici e lavoratori, dopo aver affrontato viaggi e sostenuto spese, si siano ritrovati impossibilitati a firmare per mancanze organizzative che dovevano essere affrontate per tempo. Un episodio che certifica l’incapacità di programmare e coordinare adeguatamente l’attività amministrativa. La Regione non può continuare a scaricare sui cittadini e sui lavoratori il prezzo delle proprie inefficienze. Non bastano annunci e promesse, ma servono responsabilità, risposte immediate e tempi certi. Chiediamo al governo regionale di chiarire quanto accaduto e di garantire la rapida sottoscrizione dei contratti, senza ulteriori disagi. La Sicilia merita istituzioni all’altezza del proprio ruolo, non una macchina amministrativa che colleziona disservizi e mortifica la dignità dei lavoratori”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.