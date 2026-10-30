Educazione finanziaria, Poste Italiane incontra gli studenti dell’Università di Catania

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Catania, 30 ottobre 2026 – Si è conclusa registrando un’ampia adesione da parte degli studenti catanesi la prima tappa siciliana, e seconda sul territorio nazionale, di EDUFinTOUR Academy di Poste Italiane.

Organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, il convegno dal titolo “Il domani inizia oggi – Investire in conoscenza, per crescere in serenità” ha tracciatoun percorso pratico dedicato ai temi di investimento, indebitamento, protezione assicurativa ma anche budgeting e previdenza complementare.

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L’incontro, svoltosi presso l’Aula Magna del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo etneo, ha visto la partecipazione attiva da parte degli studenti di UniCT interessati ad acquisire competenze trasversali per una gestione corretta delle proprie finanze.

Relatori della tappa catanese, il responsabile Educazione Finanziaria di Poste Italiane Roberto Pugliesi e il docente di Matematica e content creator Elia Bombardelli hanno dialogato con i giovani partecipanti sui principali rischi e opportunità nel settore finanziario in un’ottica di risparmio consapevole.

Il tour itinerante proseguirà con ulteriori appuntamenti gratuiti presso diverse sedi universitarie italiane. L’iniziativa EduFinTour si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile.